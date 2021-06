Grevesmühlen

So etwas hat der Bauarbeiter Tobias Jädig nie zuvor erlebt: Beim Baggern für ein Stromkabel kommen Militärhelme und eine Gasmaske zum Vorschein. In Grünen Weg in Grevesmühlen ist genau das passiert. Mitarbeiter der Firma Stoldt-Bau aus Gadebusch entdecken die Überreste aus längst vergangenen Zeiten.

„Es hat etwas herausgeragt“, berichtet Tobias Jädig. Die Bauarbeiter sahen nach, gruben vorsichtig weiter und erkannten schließlich, was sie da entdeckt haben. „Vier Helme waren übereinandergestapelt“, erklärt Tobias Jädig.

Königliches Wappen auf den Helmen

Unklar ist, aus welcher Epoche die Funde stammen. Die Gasmaske weist auf den Ersten Weltkrieg hin, damals waren die Masken zum ersten Mal im Einsatz. Aber die Form der Helme gibt Rätsel auf. Auf einem der Helme befindet sich ein Wappen mit einer Krone.

Selbst Grevesmühlens Ortschronist Eckart Redersborg, den die Arbeiten riefen, um sich die Funde anzusehen, kann die Sachen nicht zuordnen. „Das müsste jemand untersuchen, der sich mit diesen Sachen auskennt. Aber die Form der Helme ist schon ungewöhnlich.“

Zumindest sind es keine Helme, die Soldaten im Ersten oder Zweiten Weltkrieg trugen. Die Form weist eher auf Polizei oder ausländische Truppen hin. Dafür müsste das Wappen, das auf einem der Helme zu sehen ist, freigelegt und identifiziert werden.

Grüner Weg war früher Feldweg

Den Grünen Weg als Straße gibt es übrigens erst seit einigen Jahrzehnten, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war an der Fundstelle vor dem heute dort angesiedelten Bota-Markt Acker beziehungsweise der Feldweg in Richtung Degtow. Wer Hinweise zu den Fundstücken geben kann, kann sich jederzeit an die Redaktion (grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de) wenden.

Von Jürgen Lenz und Michael Prochnow