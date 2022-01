Grevesmühlen

Gert Scharoff, Angestellter bei der Firma Schmidt Autoschilder GmbH & Co KG am Grünen Weg 26 in Grevesmühlen, hat gut zu tun. Das war vor Corona so und auch jetzt während der Pandemie. Außer den zwei Firmen in der Kfz-Zulassungsstelle können sich die Menschen die Nummernschilder mit den gewünschten Buchstaben und Zahlen für ihr Fahrzeug auch bei ihm bedrucken lassen. Und gerade im ländlichen Raum wie der Region Nordwestmecklenburg sind die Leute auf ihren Pkw, das Moped oder Motorrad angewiesen, um von A nach B zu kommen. Sei es zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Besuchen oder anderen Aktivitäten. Insofern war und ist der Bedarf an Nummernschilder gegeben.

Doch das Geschäft mit den Schildern ist längst nicht so unspektakulär, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn seitdem Wunschkennzeichen möglich sind, möchten diese viele auch haben. Oftmals sind es die Anfangsbuchstaben des Namens des Partners oder der Kinder, die statt der beliebigen Zahlen und Buchstaben nach den amtlichen Buchstaben für die Region (u. a. NWM für Nordwestmecklenburg) gewählt werden. Manchen ist auch noch das Geburtsdatum des Nachwuchses, der Frau oder des Mannes wichtig. Es ist eine Art der besonderen Wertschätzung gegenüber den Menschen, die ihnen nahestehen und besonders wichtig sind.

Für den Eintrag eines Wunschkennzeichens in die Zulassung verlangt die Behörde einen Aufschlag gegenüber einem normalen Kennzeichen. Für das Auftragen der Buchstaben und Zahlen auf das Schild spielt das bei ihm aber keine Rolle. Der Preis ist gleiche. „Bei den Kennzeichen muss ich mich aber natürlich an die gesetzlichen Vorschriften halten. Zum Beispiel einfach eine andere Farbe als Weiß als Untergrund zu nehmen, das geht natürlich gar nicht“, sagt Scharoff.

Schilder mit Bagger und Fußbällen

Gert Scharoff hat gerade ein Schild in die Maschine gelegt, um es gleich mit Buchstaben und Zahlen zu bedrucken. Quelle: Dirk Hoffmann

Anders ist es bei Schildern, die manche zu besonderen Anlässen bei ihm anfertigen lassen. Dazu gehören unter anderem die Namen von Kindern zu ihren Geburtstagen oder auch Fußbälle für den Nachwuchs auf einem der Schilder. Weitere Motive wie zum Beispiel Bagger sind möglich.

Auch die farbliche Gestaltung dieser Schilder können die Kunden frei wählen. Das taten jetzt zum Beispiel Edeltraud und Uwe Iserhot. Das Ehepaar aus Mühlen Eichsen ließ für den Enkelsohn Eric ein gelb-grünes Schild mit seinem Namen anfertigen. Diese Farbkombination wählte es ganz bewusst aus. Denn der Schlepper, den Eric erstmals in seinem Betrieb fahren darf und wo das Schild an der Windschutzscheibe angebracht werden kann, hat genau diese Farben. „Damit wollen wir ihn überraschen“, so Uwe Iserhot, der vor seiner Zeit als Rentner in seinem Schlepper auch ein Namensschild besaß.

Edle Kennzeichen mit Carbon-Optik

Solche Wünsche gibt es schon hin und wieder, wie Scharoff sagt. Vieles macht der 63-Jährige möglich, der seit mittlerweile 22 Jahren in diesem Metier tätig ist. In dieser Zeit habe sich vieles geändert, wie er hinzufügt. Darunter fallen auch einige Neuerungen, die es noch nicht solange gibt. Dazu gehören zum Beispiel seit etwa zwei Jahren die reflektierenden 3-D-Kennzeichen aus Plastik. Auf Bestellung können die Kunden sie bei Scharoff bekommen. Zumindest bei ihm ist die Nachfrage nach ihnen allerdings sehr überschaubar. Im vergangenen Jahr waren es gerade einmal drei Personen, die solche Schilder bei ihm anfertigen ließen. Und dann gibt es nach Aussage von Scharoff da noch die Kennzeichen mit Carbon-Optik. Wer möchte, der kann sich für diese Veredelung der Zahlen, Buchstaben und des Randes des Nummernschildes entscheiden.

Von Dirk Hoffmann