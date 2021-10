Grevesmühlen

Es war im Frühjahr 1993, als Erwin Geschonneck, einer der berühmtesten deutschen Schauspieler, in Grevesmühlen die Cap-Arcona-Gedenkstätte am Tannenberg besuchte. Mit dabei damals ein junger Mann, der sich schon als Schüler mit der Tragödie am 3. Mai 1945

Schauspieler Erwin Geschonneck – in mehr als 100 Streifen für Film und Fernsehen faszinierte er Millionen ostdeutscher Zuschauer. Nach sechs DDR-Nationalpreisen wurde er 1993 mit dem Filmband in Gold der Bundesrepublik geehrt. Während der Naziherrschaft war Geschonneck sechs Jahre lang in mehreren Konzentrationslagern eingesperrt. Quelle: Stefan Sauer

beschäftigte. Damals starben beim Untergang der Schiffe „Cap Arcona“ und „Tielbeck“ in der Lübecker Bucht 7000 Menschen, die meisten von ihnen KZ-Häftlinge. Einer der wenigen Überlebenden – nur etwa 300 konnten sich retten – war Erwin Geschonneck, der damals im KZ Neuengamme inhaftiert war. „Er plauderte damals, er war, wie man ihn aus dem Fernsehen kannte. Als wir aber an die Gedenkstätte kamen, wurde er sehr ruhig und in sich gekehrt“, erinnert sich Sven Schiffner an die Begegnung damals. Erwin Geschonneck starb 2008 im Alter von 102 Jahren.

Erster Besuch in Grevesmühlen

Jetzt war Matti Geschonneck, der Sohn des berühmten Schauspielers, zum ersten Mal in Grevesmühlen. Interviewt wurde er von Moderator Sven Schiffner. Schon mehrfach hatte der Förderkreis Cap Arcona den Regisseur und Filmemacher aus Berlin eingeladen. „Aber es hat nie gepasst, weil im Herbst, wenn die Veranstaltungen stattfanden, immer gedreht wird“, so der 69-Jährige. „Aber durch Corona ist inzwischen alles anders, und deshalb bin ich jetzt hier. Auch wegen Erwin.“

Hintergrund In mehr als 100 Filmen spielte Erwin Geschonneck mit, der einer der bekanntesten DDR-Schauspieler war. Darunter „Nackt unter Wölfen“, „Jakob der Lügner“, „Matulla und Busch“, „Der Mann von der Cap Arcona“ und „Anton der Zauberer“ sowie „Karbid und Sauerampfer“. Sein Sohn Matti gilt als einer der besten Regisseure in Deutschland, der 69-Jährige. Nach Jahren ausschließlicher Fernseharbeit entstand 2009 sein zweiter Kinospielfilm. Boxhagener Platz, nach einem Roman von Torsten Schulz. Er hatte seine Welturaufführung auf der Berlinale 2010 innerhalb der Reihe Special. Ebenfalls auf der Berlinale, 2017, wurde sein Kinospielfilm In Zeiten des abnehmenden Lichts nach dem Roman von Eugen Ruge und einem Drehbuch von Wolfgang Kohlhaase welturaufgeführt. Matti Geschonneck ist Mitglied der Europäischen Filmakademie.

Er hat gerade die Dreharbeiten zum Fernsehfilm „Die Wannsee-Konferenz“ beendet, der im Januar im ZDF laufen wird und die Ereignisse jenes Treffens vom Januar 1942 in Berlin dokumentiert, als die Nazis die Vernichtung der Juden in Europa konkretisierten. Matti Geschonneck beschrieb die schwierige Vorbereitung zu diesem sensiblen Thema und die komplexe Umsetzung des Stoffes für einen Film. Und spannte den Bogen der NS-Geschichte zur Vergangenheit seines Vaters, den er konsequent Erwin nennt.

Schwieriges Verhältnis zwischen Vater und Sohn

Dass er seinen Vater beim Vornamen nennt, ändert nichts daran, wie innig die über viele Jahre zerrissene Beziehung zwischen beiden am Ende war. Matti Geschonneck macht kein Geheimnis daraus, dass es über viele Jahre eine eher schwierige Situation war. „Der Name Geschonneck war ein Ballast für mich als jungen Menschen, einen berühmten Vater zu haben, ist nicht immer leicht.“

Als er 1978 die DDR verließ und in die BRD ging, „hatte Erwin damit schon große Probleme. Was ich aus seiner Warte heraus auch verstehen kann.“ Denn der Schauspieler war trotz seiner Erfahrungen in der Sowjetunion, wo er zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebte, und der Erfahrungen auf der Flucht – er wurde von einem Genossen an die Gestapo verraten – überzeugter Kommunist.

Matulla und Busch im Jahr 1995

Erst ein gemeinsames Filmprojekt (1995, „Matulla und Busch“), bei dem Erwin Geschonneck die Hauptrolle spielte und Matti Regie führte, brachte beide wieder zusammen. „Der Film war ein Geschenk für uns. Wir hatten viele schöne Jahre danach“, erinnert sich der 69-Jährige an die Zäsur in ihrem gemeinsamen Leben.

Dass sein Vater die Rolle überhaupt annehmen würde, habe er damals nicht gedacht. Denn der Senior hatte zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahre keinen Fernsehfilm mehr gedreht. „Ich hätte ihn auch nie gefragt, das musste die Produktionsfirma damals machen.“

Grab in Berlin in der Nähe von Brecht

Wenige Monate bevor Erwin Geschonneck in Berlin starb, bat er seine Familie darum, dass seine Asche in der Lübecker Bucht verstreut werden sollte. Dort wo damals tausende seiner Kameraden am 3. Mai 1945 ums Leben kamen. „Er sagte als Begründung nur, er wolle zu seinen Kumpels“, erinnert sich sein Sohn. „Aber weil das nicht ging und wir ihm das auch erklärten, hat er nur gesagt: Na gut, dann will ich zu Brecht.“ Er wurde schließlich auch in der Nähe des großen Dichters begraben. Apropos Brecht: „Irgendwann in dieser Zeit sagte Erwin zu mir, du, ich hab hier noch ein Gedicht, das hat Brecht nur für mich geschrieben.“

Der Sohn zeigte sich beeindruckt, nahm das Papier und fand tatsächlich auf dem Schriftstück einen Satz, dass dieses Gedicht eigens für Erwin Geschonneck geschrieben worden sei. „Na ja, als ich genauer hinschaute, war das Erwins Schrift.“ Aber so sei er eben gewesen. Nichts habe seine Laune trüben können. „Er war mit sich im Reinen, das hat man gespürt.“

Vor dem Gespräch im Grevesmühlener Vereinshaus hatte Bürgermeister Lars Prahler mit Matti Geschonneck die Gedenkstätte besucht, an der vor 28 Jahren sein Vater gestanden hatte. Der 69-Jährige zeigte sich beeindruckt von dem vor wenigen Jahren umfangreich sanierten Areal. „Sie sehen, dass wir das Andenken an diese Tragödie und auch an Ihren Vater in Ehren halten“, so Prahler.

Von Michael Prochnow