Grevesmühlen

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der vom Krieg betroffenen Ukraine ist groß. Jetzt wurde der Bus von Unternehmer Thomas Krohn aus Grevesmühlen beladen, der an diesem Sonnabend in Richtung Osten aufbricht. Vor der Abfahrt ging es noch zu Norbert Koch, Geschäftsführer der Firma Fahrzeugservice Grevesmühlen und Chef der Lidahilfe, die seit 1993 Spenden nach Weißrussland bringt.

Norbert Koch (l.) und Wolfgang Pleines beim Beladen des Reisebusses vom Unternehmen Krohn. Quelle: Dirk Hoffmann

„Es ist auf das Schärfste zu verurteilen und traurig“, sagt Norbert Koch zum Krieg in der Ukraine, als im Degtower Weg in Grevesmühlen der Reisebus des Unternehmens Busreisen Krohn vorfuhr. Beladen wurde er unter anderem mit Rollstühlen, Kinderkleidung, Rollatoren und Wintersachen, die eigentlich für Weißrussland bestimmt waren. Da der fürs Frühjahr geplante Transport aktuell nicht möglich ist, soll damit nun den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine geholfen werden.

Andrej Bondartschuk mit den von der Hansa-Apotheke aus Wismar gespendeten Medikamenten. Quelle: Dirk Hoffmann

„Denn wir leisten immer humanitäre Hilfe. Das ist uns wichtig“, so Koch, der beim Beladen selbst mit anpackte. Zusammen mit den Fahrern Wolfgang Pleines, Armin Werner und Sergej Stanislavich sowie Andrej Bondartschuk, der als Dolmetscher mit ins polnische Tanow, das etwa 160 Kilometer von der ukrainische Grenze liegt, mitfährt. „Ich bin sehr betroffen und hatte seit Kriegsbeginn keine ruhige Nacht mehr gehabt“, sagt der junge Mann, der aus dem 180 Kilometer von Kiew entfernten Berditschew stammt und seit 2004 in Wismar lebt. Von einem großen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland wusste er zwar, aber an einen Krieg hatte er nicht zu denken gewagt.

Bondartschuk ist seit einigen Jahren auch Mitglied in der Lida-Hilfe. Zum gestrigen Beladen des Reisebusses hatte er noch viele, von der Hansa-Apotheke in Wismar gespendete Medikamente mitgebracht. „Die Verbindung zur Apotheke hatte ein Freund hergestellt und mir die Sachen mitgegeben“, so Bondartschuk.

Der Reisebus des Unternehmens Krohn aus Grevesmühlen wird beladen. Quelle: Dirk Hoffmann

In den frühen Morgenstunden des Sonnabends wollte der Reisebus von Krohn nach Tanow starten. Das 1100 Kilometer entfernte Ziel wollten die Fahrer am Abend desgleichen Tages erreichen. Nach einer Übernachtung sollte es dann am Sonntag mit Flüchtlingen zurück nach Deutschland und Grevesmühlen gehen. Ob das allerdings alles so möglich ist, konnte vor Fahrtantritt niemand von ihnen sagen.

Von Dirk Hoffmann