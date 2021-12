Grevesmühlen

„Kopper“ ist nicht mehr zu bremsen. Mit Tempo geht es am Rathaus vorbei, die Straße entlang, die Nase dicht über dem Boden. Der Labrador hat Witterung aufgenommen. Am anderen Ende der leuchtenden organgefarbenen Leine hängt Ulla Melzer. Die Hundeführerin sprintet hinter „Kopper“ hinterher, Sven Kastell ist dicht neben ihr. Fitness gehört für die Hundeführer dazu, denn wenn die Tiere eine Spur verfolgen, dann bestimmen sie das Tempo. Denn in der Regel geht es um Leben und Tod, wenn die Teams im Einsatz sind. An diesem verregneten Herbsttag allerdings in Grevesmühlen ist es nur Training.

Suche nach vermissten Personen

„Zwei bis vier Jahre dauert die Mantrailer-Ausbildung“, sagt Ulla Melzer, die in Lübeck lebt. Sven Kastell lebt in Pinnow bei Schwerin, sie gehören zur rund 16-köpfigen Gruppe der Rettungshundestaffel Nordelbe, die für die Region Stormarn, Lauenburg, Nordwestmecklenburg, Schwerin und Ludwigslust-Parchim zuständig sind. Hans Peter Janssen ist an diesem Tag ebenfalls dabei, um zu helfen bei der Ausbildung. Die Hunde kommen zum Einsatz, wenn Menschen vermisst werden. Zwar besitzt auch die Polizei Suchhunde, aber wenn die Tiere gerade alle im Einsatz oder zu weit vom Tatort entfernt sind, dann braucht es die Hilfe der Ehrenamtler wie Ulla Melzer und Sven Kastell. Ob es um vermisste Personen an Bahnhöfen geht, oder Senioren, die aus dem Heim verschwunden sind, die Hunde spüren sie auch noch Stunden nach dem Verschwinden auf. Was sie dafür jedoch brauchen, ist eine Geruchsprobe, quasi eine Anfangsspur. „Wenn zum Beispiel Patienten aus dem Krankenhaus verschwinden, dann bringen wir den Hund bis zum Zimmer, wo er dann an der Klinke des Zimmers die Spur aufnehmen kann.“

So entsteht eine „Spur“ Von der menschlichen Haut lösen sich ständig winzige Hautschuppen ab. Auf diesen haften Bakterien der individuellen Hautflora des Menschen, die einen einmaligen Geruch besitzt. Hunde sind grundsätzlich in der Lage, diesen Geruch wahrzunehmen und zwischen den Individualgerüchen einzelner Menschen zu differenzieren. In der Suchart Maintrailing ausgebildete Rettungshunde lernen, die Spur eines Menschen anhand dieser mikroskopisch kleinen Zellverbände zu verfolgen. Sie unterscheiden sie von der Spur anderer Menschen und folgen ihr auch durch bewohnte Gebiete. Witterung, Untergrund, Wind, Alter der Spur, Ausbildungsstand und Rasse bestimmen neben vielen weiteren Faktoren den Schwierigkeitsgrad dieser Spur und beeinflussen so die Wahrscheinlichkeit, ob der Hund die ihm gestellte Aufgabe lösen kann oder nicht. (Quelle: Bundesverband Rettungshunde)

Hautschuppen sorgen für die Spur

Sven Kastell aus Pinnow bei Schwerin von der Rettungshundestaffel Nordelbe: „Schlecht ist starker Frost oder extreme Trockenheit, Regen ist kein Problem.“ Quelle: Michael Prochnow

Sven Kastell beschreibt, dass es auch nach 24 Stunden für die Hunde immer noch Spuren gebe, die sie verfolgen. „Der Mensch verliert zum Beispiel Unmengen an Hautschuppen, die kann der Hund riechen.“ Die Schuppen würden sich auf dem Boden ablegen, das sei dann die Spur. Beziehungsweise, die Schuppen selbst seien laut Sven Kastell geruchsneutral, aber sie würden am Boden verwesen, dabei entstehen Gase, und die nehme der Hund mit seiner Nase auf. „Schlecht ist starker Frost oder extreme Trockenheit, Regen ist kein Problem.“ Zum Training wird dem Hund ein Stück Stoff vor die Nase gehalten, das einen bestimmten Geruch ansich hat. Danach geht die Suche los, die an diesem Tag kreuz und quer durch die Grevesmühlener Innenstadt führt. Dass noch etliche Menschen und Autos unterwegs sind, sorgt beim Training für eine zusätzliche Herausforderung. „Aber so ist die Situation natürlich auch im Einsatz“, erklärt Ulla Melzer. „Denn gerade bei Hunden, die einen angeborenen Jagdtrieb haben, ist es wichtig, dass sie sich nicht ablenken lassen.“

Rund 20 Hunde in der Staffel

Welche Hunderasse für das Mantrailing am besten geeignet sei, das könne man schwer sagen“, so Ulla Melzer. „Eigentlich alle Langnasen.“ Langnasen? „Naja, also alle Hunde, die einen sehr guten Geruchssinn haben, das kann ein Dackel genauso wie die Bloodhounds aus Amerika.“ Auch nach drei bis vier Tagen könnten die Hunde bei guten Bedingungen die Spur aufnehmen. Dass die Rettungshundestaffel an diesem Tag ausgerechnet in Grevesmühlen trainiere, sei reiner Zufall. Denn die Mitglieder der Staffel würden sich auf das gesamte Einsatzgebiet verteilen. „Wir sind auch in Gadebusch zum Training oder in Lübeck“, erklärt Sven Kastell. Die Einheit, zu der er gehört, beschäftigt sich ausschließlich mit der Suche nach Menschen. „Aber wir haben auch Trümmersuchhunde, die zum Beispiel bei Erdbeben zum Einsatz kommen, Flächensuchhunde und Drohnen stehen ebenfalls zur Verfügung.“ Zur Staffel gehören knapp 20 Hunde, geprüft, also für den Einsatz geeignet, sind davon sechs. Die anderen Tiere befinden sich noch in der Ausbildung.

Ulla Menzel mit ihrem Labrador „Kopper“ beim Training in Grevesmühlen, hier nimmt der Hund die Geruchsspur auf. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow