Grevesmühlen

Noch verhüllt eine Plane die Fassade des Gebäudes in der August-Bebel-Straße direkt neben dem Alten Rathaus. Das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus der berühmten Kaufmannsfamilie Callies wird gerade aufwändig saniert.

Die Wobag, die kommunale Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Grevesmühlen, hat das Haus, das in den vergangenen Jahren das Landratsamt, eine Bank und das Jobcenter beherbergte, gekauft und lässt es umbauen. Im Sommer kommenden Jahres will das Unternehmen dort einziehen. „Unser Gebäude ist einfach zu klein“, sagt Wobag-Geschäftsführerin Uta Woge.

Wobag-Chefin Uta Woge: „Im Sommer wollen wir umziehen.“ Quelle: Michael Prochnow

Der Hauptsitz befindet sich aktuell in der Hinterstraße. Und Corona hat das Platzproblem noch verschärft. „Weil die Mitarbeiter allein in den Büros arbeiten sollen, haben wir natürlich zusätzliche Probleme.“ Doch die sollen mit dem Umzug in knapp sechs Monaten der Vergangenheit angehören. Bis dahin haben allerdings nicht nur die Handwerker noch eine Menge Arbeit vor sich.

Denkmalbehörde gibt Rahmenbedingungen vor

Weil das Haus auf der Denkmalliste des Landkreises steht, müssen sämtliche Arbeiten mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden. Und das kostet Zeit und Nerven. Wie Kerstin Prestin, die für die Koordinierung der Umbauarbeiten zuständig ist, berichtet, seien die Arbeiten an dem geschichtsträchtigen Haus in den vergangenen Jahren offenbar ohne die Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde erfolgt.

Die Wobag saniert das denkmalgeschützte Haus in der August-Bebel-Straße, so soll es einmal aussehen. Quelle: Michael Prochnow

„Die Stuckleisten an den Decken sind in vielen Fällen einfach durchbohrt worden. Wer auch immer dort gearbeitet hat in den vergangenen Jahrzehnten, Rücksicht auf die alte Substanz wurde offenbar nicht genommen.“ Die alten Ornamente wieder aufzuarbeiten ist nicht nur im Sinne der Denkmalbehörde, auch die Wobag will das Haus so herrichten, wie es einmal war. Zumindest in weiten Teilen.

Wohnungen und Gewerbeflächen im Angebot

Wie Uta Woge erklärt, gebe es allerdings Diskussionsbedarf, was die Farbgebung in einigen Räumen anbetrifft. „Wie sich inzwischen herausstellt, war der Originalfarbton doch sehr dunkel. Den wieder so herzustellen ist nicht nur schwierig, es passt auch nicht zur künftigen Nutzung.“ Sie hofft auf einen Kompromiss mit der Behörde.

Ein Blick auf die Vorderfront der August-Bebel-Straße 5, neben der Deutschen Bank wird Gewerbe einziehen, darüber sind Wohnungen. Quelle: Michael Prochnow

Das einstige Wohn- und Geschäftshaus direkt neben dem Alten Rathaus soll laut der Wobag-Chefin der Hauptsitz des Unternehmens werden. Das Haus daneben, das derzeit neu errichtet wird, soll in den oberen Stockwerken Drei-Raum-Wohnungen enthalten, im Erdgeschoss werden Gewerbeflächen vermietet. „Wir haben auch schon jemanden für diese Fläche“, so Uta Woge. Sobald die Verträge unterzeichnet seien, würde sie verraten, wer dort einziehen werde.

Konzept für den Hofbereich ist noch unklar

Die Rückansicht der Baustelle von der Hinterstraße aus, das Gebäude rechts wird noch abgerissen. Quelle: Michael Prochnow

Freie Flächen gibt es hingegen noch im Gebäude hinter dem Alten Rathaus. Auch dort saniert die Wobag die komplette Bausubstanz. Interessenten für die Flächen, die unter anderem als Büro genutzt werden können, gab es zwar einige. „Aber wir können die Räume nicht für fünf Euro pro Quadratmeter vermieten“, erklärt Uta Woge. Als kommunales Unternehmen sei die Wobag an Regeln gebunden, die unter anderem eine Refinanzierung der Sanierung vorsehen.

Die Fassade des Gebäudes hinter dem Alten Rathaus. Quelle: Michael Prochnow

Zum anderen seien die Dumpingpreise, die für leerstehende Gewerbeflächen in Grevesmühlen aufgerufen werden, nicht der Maßstab. Offen ist derzeit noch, was anstelle der Garagen passieren soll, die noch auf dem Hof der Gebäude in Richtung Hinterstraße stehen.

Angedacht waren dort unter anderem neben Caports möblierte Wohnungen für Kurzzeitvermietungen. Doch das, so Uta Woge, sei unter anderem davon abhängig, wie die künftige Nutzung des Alten Rathauses aussehen werde. Doch dort stagnieren die Verhandlungen.

Von Michael Prochnow