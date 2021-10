Grevesmühlen: Sanierung der Steganlage am Vielbecker See beginnt

Grevesmühlen

In den nächsten Wochen geht es los – die Sanierung des Bootsanlegers in Grevesmühlen am Vielbecker See beginnt. Noch in diesem Jahr sollen am Bootsanleger am Vielbecker See die Sanierungsarbeiten beginnen. Laut Stadtverwaltung werden die alten Anlagen dort abgerissen.

Rund 324 000 Euro wird die neue Anlegestelle samt Steganlage kosten. Der Fertigstellungstermin ist für das kommende Jahr geplant. Geplant sind eine Anlegestelle und ein Steg. Genutzt wird der Anleger durch den Angelverein Ortsgruppe IV. Der Verein hat erst vor wenigen Tagen auf seiner Jahreshauptversammlung seinen Vorstand gewählt, alter und neuer Vorsitzender ist Thomas Krohn.

Der Unternehmer aus Grevesmühlen konnte den Mitgliedern im Rahmen der Versammlung berichten, dass das Abrissunternehmen bereits mit den ersten Arbeiten begonnen habe. „Die Firma bittet darum, dass auf der Wiese neben dem Vereinsgelände am See keine Autos mehr abgestellt werden. Denn wenn die großen Maschinen für den Abriss kommen, dann wird es eng.“

Angler helfen mit Eigenleistungen bei der Sanierung

Ende November, so Thomas Krohn, sei derzeit das aktuelle Datum für den Beginn der Arbeiten. Die Fertigstellung ist jedoch erst für das kommende Jahr geplant. Die Mitglieder des Anglervereins hatten im Vorfeld zugesagt, einen Teil der Sanierung in Eigenleistung durchzuführen. Gefördert wird das Projekt durch die Europäische Union im Rahmen der Hilfe für die Fischwirtschaft. Weil Nordwestmecklenburg an der Ostseeküste liegt, gehört es zur Förderzone für diesen Bereich.

Bis kurz nach der Wende gab es neben dem Anleger ein Bootshaus, das 1958 errichtet worden war. Die Abteilung Seesport der Gesellschaft für Sport und Technik betrieb dort Ruder- und Segelsport. Das Bootshaus hatten die Sportler damals in Eigenregie errichtet. Kostenpunkt für das Material für Steg und Haus damals: 5000 DDR-Mark.

Von Michael Prochnow