Grevesmühlen

Illegal entsorgter Müll in den Wäldern des Forstamtes Grevesmühlen gehört inzwischen zum täglichen Geschäft der Mitarbeiter. Immer wieder entdecken Spaziergänger oder die Mitarbeiter selbst Plätze, an denen reichlich Abfall entsorgt worden ist.

Doch was ein Zeuge am Mittwoch im Jameler Wald beobachtete, das bekommt auch Forstamtsleiter Peter Rabe nicht alle Tage zu sehen. „Ein Schadstoffdienst-Kfz entledigt sich seiner Flüssigkeiten gleich nach dem beauftragten Einsatz an einem Havarieort wieder im Wald“, schreibt Peter Rabe in einer Mail an die Redaktion und schickt das Foto gleich mit. Inzwischen sei Anzeige erstattet worden. „Vielleicht meldet sich die Firma“, hofft der Forstamtleiter, der sich über die Aktion nur wundern kann. Unklar ist derzeit noch, um welche Flüssigkeit es sich gehandelt hat, die der Wagen dort abgelassen hat. Und leider ist das nicht der einzige Fall.

Zwei illegale Müllkippen bei Schönberg

Erneut haben Unbekannte Müll im Wald entsorgt. Quelle: privat

Kurz zuvor sind zwei Orte entdeckt worden in der Nähe von Niendorf und Roduchelstorf bei Schönberg, an denen neben Abfall auch Sondermüll und Sperrmüll entsorgt wurde. „Die Vermüllung des Waldes ist widerlich und auf dem Verwaltungswege nicht zu beherrschen“, so Peter Rabe. Dabei komme dem Wald doch gerade jetzt in der Corona-Zeit eine besondere Bedeutung zu als Erholungsort und nahezu einziger Bereich, in dem es kaum Einschränkungen gebe. „Ein dreckiger Wald ist ärgerlich und schädigt mental den Besucher und auch die Umwelt.“ Bei den beiden Funden handelt es sich teilweise im Hausmüll und Sperrmüll. Von Sofas über Säcke mit Hausmüll sei alles dabei. „Ärgerlich vor allem, weil das alles Sachen sind, die auf geregeltem Weg entsorgt werden können.“

Für die Mitarbeiter des Forstamtes sind die Sachen nicht nur eine zusätzliche Belastung, weil sie auf Kosten des Amtes entsorgt werden müsse, sie stellen auch für die Tiere und Umwelt eine Gefahr dar. Nahezu wöchentlich gibt es die Meldungen über solche Funde. Bei den beiden jüngsten Entdeckungen gibt es zumindest einen Hinweis, in einem der Müllsäcke befand sich ein Kostenvoranschlag eines Möbelhauses mit einem Namen drauf.

Alte Reifen und anderen Müll fanden Spaziergänger im Wald. Quelle: privat

Müllsäcke in einem Wald bei Schönberg. Quelle: privat

Auf dem Kostenvoranschlag steht auch ein Name. Quelle: privat

Von Michael Prochnow