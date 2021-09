Grevesmühlen

Beinahe wie Pfeile schießen sie über den See. Blitzschnell, aber dennoch gut sichtbar, jagen die Powerboote über den Grevesmühlener Ploggensee. Ein Schauspiel, das die Tüftler der Boote und die Zuschauer beim 22. Schiffsmodellbautreffen fasziniert.

Speed auf dem Wasser begeistert die Tüftler

„Es sind vor allem das Wasser und der Speed, was ich an diesem Hobby mag“, sagt Gerd Wittscheck. Schon seit der 8. Klasse beschäftigt sich der heute 53-jährige Greifswalder mit dem Modellbau. Nach Grevesmühlen kommt er seit vielen Jahren. Und den Small Talk mit anderen, die diesem Hobby ebenfalls nachgehen, möchte Wittscheck sowieso nicht missen. Auch deshalb kommt er gerne zu Treffen dieser Art. Noch etwas nachjustieren oder schrauben muss er kurz vor dem offiziellen Beginn nicht mehr. Das hat er alles zu Hause bereits an seinen drei mitgebrachten Booten mit Verbrennermotoren erledigt.

Modellboote auf dem Ploggensee in Grevesmühlen. Quelle: Helmut Strauß

„Just for fun“ antwortet Thomas Schröder aus Bremen auf die Frage, was er gerade an diesem Hobby so mag. Zusammen mit Freunden ist auch er an diesem Sonnabendmorgen angekommen und hat fünf Boote mit dabei. Aufregung kennt er nicht. „Hauptsache, es läuft stabil“, so Schröder.

Wenn die Boote nicht gerade auf dem Wasser waren, tauschten sich die Teilnehmer bei Fachgesprächen untereinander aus. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Rennbootfahrer loben Organisation

„Ein bisschen Lampenfieber ist doch immer dabei“, sagt dagegen Joachim Steffen. Der Elmshorner ist schon einen Tag früher angereist und hat sein Flug-Boot Out-Rigger mitgebracht. Vor drei Jahren war er das erste Mal hier. Zwar nur als Gast, aber es hat ihm so sehr gefallen, dass er nun ein weiteres Mal den Weg nach Grevesmühlen genommen hat. „Alles war sehr gut organisiert. Aber auch wegen des Klönsnacks bin ich gerne wiedergekommen“, so Steffen. Der Spaß steht bei ihm ebenfalls im Vordergrund. Außerdem möchte er, dass an seinem Boot alles heil bleibt und auf den Touren über den Ploggensee nichts kaputt geht. Würde es zu sehr regnen, dann würde er sein Boot auch gar nicht fahren lassen. Diese Gefahr besteht nämlich am Morgen noch, als dunkle Wolken aufziehen. Später zeigt sich das Wetter dann von seiner schönen Seite. Und mit ihm kommen auch immer mehr Besucher an den Ploggensee. „Es ist sehr schön, was ich hier sehe. Das gefällt mir sehr“, meint da zum Beispiel Hannes Bonn. Der 65-Jährige aus Travemünde ist auch im Modellbau aktiv, allerdings mit Segelbooten. Doch wie die Powerboote fahren, das sieht er sich gerne mal an.

Etwa 60 Modellbauer mit ihren Booten

„Wir sind sehr zufrieden. Etwa 60 Teilnehmer und noch mehr Zuschauer sind gekommen“, sagt Reinhard Süß, stellvertretender Vorsitzender von der Interessengemeinschaft Schiffsmodellbau Nordwestmecklenburg, die Veranstalter dieses Treffens ist. Und während einige Besucher auf das Wasser und die schnellen Boote schauen, suchen andere Gespräche mit den Teilnehmern. An die Versorgung ist an diesem Tag für alle mit Bratwurst und Getränken gedacht.

Von Dirk Hoffmann