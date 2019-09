Mädchen gefesselt auf Schul-Toilette in Grevesmühlen gefunden

Grevesmühlen

Eine zehnjährige Schülerin ist am Montagvormittag gefesselt in einer Schultoilette in Grevesmühlen gefunden worden. Der Vorfall ereignete sich an der Regionalen Schule „Am Wasserturm“. Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz.

Die Schüler durften nach Bekanntwerden zunächst nicht ihre Klassenräume verlassen. Nach OZ-Informationen sind die Ranzen auf Hinweise durchsucht worden – bisher ohne Ergebnis. Nach der fünften Stunde ist der Unterricht beendet und die Schüler mit einem Elternbrief, in dem über den Vorfall informiert wurde, nach Hause geschickt worden.

Zur Galerie Seit 1992 wurden in Mecklenburg-Vorpommern etwa 400 Menschen ermordet. Mehr als 90 Prozent dieser Fälle wurden aufgeklärt. Doch auch dreiste Raubüberfälle, Trickbetrugsserien und mysteriöse Skulpturen bewegten in den letzten Jahren das Land. Wir zeigen spektakuläre Kriminalfälle, die in MV für Aufsehen sorgten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. In ersten Befragungen gab das Mädchen an, von einem Mann gefesselt worden zu sein. Äußerliche Verletzungen wies es nicht auf. Aufgefunden worden war es von Schulpersonal. „Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wird nun geprüft, ob in diesem Zusammenhang eine Straftat vorliegt oder ob andere Umstände dazu geführt haben, dass das Kind in einer derartigen Lage aufgefunden wurde“, erläutert Polizeisprecher Axel Köppen. Hinterfragt wird demnach auch, ob die Zehnjährige die Tat nur vorgetäuscht hat.

Einige Schüler sind schockiert nach dem Ereignis. „Wir wussten erst gar nicht, was los ist und mussten im Klassenraum bleiben. Wir durften nicht einmal auf die Toilette. Dann habe ich den Rettungsdienst gesehen, als sie das Mädchen rausgetragen hatten“, erzählt ein Schüler. Einige sollen auch schon befragt worden sein.

Der Beitrag wird fortlaufend aktualisiert.

Von Jana Franke