Grevesmühlen: Schwerstpflegeheim entwickelt sich zum Corona-Hotspot

Grevesmühlen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg meldet in einem Schwerstpflegeheim in Grevesmühlen und in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen – beide in Trägerschaft des Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg – 38 Neuinfektionen. Damit entwickelte sich Grevesmühlen zu einem Hotspot.

Am Dienstag sind vier positiv Getestete – drei Mitarbeiter und ein Bewohner – im Schwerstpflegeheim am Tannenberg vermeldet worden. Daraufhin gab es durch ein mobiles Abstrichteam des Deutschen Roten Kreuzes am Donnerstag eine Testung von Mitarbeitern und Gepflegten. Gut 120 Abstriche sind vom Labor untersucht worden.

Das Pflegeheim ist eine Einrichtung für erwachsene Menschen mit schwerster geistiger und mehrfacher Behinderung. 60 Beschäftigte kümmern sich um 60 Männer und Frauen. Durch die Vielzahl der positiv getesteten Mitarbeiter – nach OZ-Informationen sollen es 13 sein – ergeben sich vielzählige Quarantänemaßnahmen und Personalprobleme in der Einrichtung.

Kirsten Balzer, Geschäftsführerin der Diakonie im nördlichen Mecklenburg, versichert aber: „Die Bewohner werden weiter mit voller Zuwendung gepflegt und begleitet. Die Mitarbeitenden sind unter sehr schwierigen Bedingungen im Einsatz. Und das rund um die Uhr. Dafür gelten ihnen unser Dank und großer Respekt.“

Viele Menschen in beiden Einrichtungen gehören zur sogenannten Risikogruppen. „Wir sind entsprechend in großer Sorge“, kommentierte Kirsten Balzer. Einige wenige zeigen bisher entsprechende Symptome.

Werkstattbetrieb eingestellt

Aktuell arbeiten die betroffenen Einrichtungen eng mit dem Gesundheitsamt zusammen. „Jeder Schritt, den wir tun, und jede Entscheidung, die wir treffen, ist mit der Gesundheitsbehörde abgestimmt“, versichert Kirsten Balzer. Dazu zählen Betretungsverbote. Außerdem wird der Werkstattbetrieb vorsorglich bis zum 3. Januar 2021 geschlossen.

Kirsten Balzer, Geschäftsführerin des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg. Quelle: Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg

Das Virus sei trotz konsequenter Umsetzung des Hygienekonzeptes in die Einrichtung gelangt. „Uns war klar, dass kein Hygieneplan absolute Sicherheit garantieren kann, sondern nur die Wahrscheinlichkeit eines Hereintragens reduziert“, so Balzer. „Wie auch bei Einrichtungen anderer Träger, in denen es bereits Covid-19-Infektionen gab, ist nicht klar, wie das Virus in unser Haus gekommen ist.“

Inzidenzwert stark gestiegen

Mit den neuen Fällen in Grevesmühlen und mehr als 20 weiteren im gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg errechnet sich für die Region ein Inzidenzwert von 109 – so hoch wie nie zuvor. Der Wert gibt die Infektionen pro sieben Tage pro 100 000 Einwohner wieder.

„Die Anzahl der bisher festgestellten Infizierten im Bereich der beiden Einrichtungen der Diakonie in Grevesmühlen hat mich extrem erschreckt“, erklärt Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss. „Die Zahl zeigt, dass man das Virus auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Es ist jetzt dort verstärkt angekommen, wo Menschen leben, die unseren besonderen Schutz benötigen.“

Der Träger habe schnell, konsequent und verantwortungsvoll gehandelt, lobte sie. „Ich appelliere noch einmal an alle, extrem vorsichtig zu sein, die Regeln einzuhalten und die Kontakte zu minimieren.“

Von Jana Franke