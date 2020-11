Was für ein Spektakel: Rund drei Stunden brauchten die Schwertransporter, um die drei rund 80 Meter langen Rotorblätter von der Abfahrt der A 20 in Upahl bis zur Baustelle nach Santow zu bringen. Etliche Schaulustige beobachteten die Millimeterarbeit der Fahrer. Die beeindruckenden Fotos dazu in der Bildergalerie.