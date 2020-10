Grevesmühlen

Die Vorbereitungen für die Schwertransporte, die in den kommenden Tagen durch Grevesmühlen rollen, laufen auf Hochtouren. Die ersten Ampelanlagen wurden bereits demontiert und durch mobile Ampeln ersetzt. Später werden sie wieder aufgebaut. Jetzt gibt es die ersten groben Zeitpläne für den Ablauf der Transporte.

Nach OZ-Informationen sollen Dienstagnacht die ersten drei Turmteile für die Windkraftanlage angeliefert werden, die bei Santow errichtet wird. Die Grevesmühlener Stadtwerke werden die Anlage betreiben. Ein Raupenkran wird in Einzelteilen angeliefert – Autokrane sorgen dafür, dass er zusammengebaut werden kann. Die Teile für den Kran sollen voraussichtlich Mittwochnacht kommen. Der Kran wird auf regulären Tiefladern transportiert.

So sollen die Transporte fahren Quelle: Benjamin Barz

Ackerfläche am Penny-Markt präpariert

Für die Schwertransporte mit Überlänge wurde sowohl die Kreuzung am Penny-Markt als auch die Kreuzung an der Klützer Straße und die Zufahrt von der Klützer Landstraße zum Feld zwischen der ehemaligen Radarstation und dem Grevesmühlener Ortsteil präpariert. Die Teile werden von der A 20 über den Grünen Weg, die Bundesstraße in Richtung Klütz gefahren. Für die Dauer des Transportes sind die Straßen für den öffentlichen Verkehr weitgehend gesperrt.

Rückwärts durch Grevesmühlen

Die Rotorblätter sowie die übrigen Teil der Anlage sollen in der kommenden Woche transportiert werden. Die vorläufigen Daten für die Transporte, die gegen 22 Uhr starten werden, haben die Stadtwerke jetzt bekannt gegeben. Drei Turmteile sollen Dienstagnacht (3. und 4. November) kommen, Mittwochnacht das Maschinenhaus sowie weitere Teile der Naben. In der Nacht vom 9. zum 10. November dann weitere drei Turmteile. Mittwoch, 11. November, werden dann die drei Rotorblätter angeliefert.

Ab 22 Uhr rollen die Transporte

Fest steht, dass die Transporte nachts ab 22 Uhr stattfinden. Das Problem bei dem Transport besteht darin, dass die Fahrzeuge aufgrund der Überlänge nicht einfach an den Kreuzungen abbiegen können, da beispielsweise an der Klützer Straße der Platz durch den Pavillon der Gärtnerei Mundt begrenzt ist. Deshalb fährt der Transport vom Grünen Weg kommend geradeaus auf das Feld in Richtung Ploggensee und anschließend rückwärts bis zum Vielbecker See, um dann links in Richtung Santow weiterzufahren.

Von Michael Prochnow