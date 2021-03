Grevesmühlen

Schlechte Laune in Pandemiezeiten muss nicht sein. Wir haben sechs Tipps zusammengetragen, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihre Stimmung heben können.

Wie würden Sie das Jahr 2020 kurz zusammenfassen? Ein Verlag findet deutliche Worte: „Fuck you 2020!“ Wir übersetzen das an dieser Stelle lieber nicht wortwörtlich, aber am Ende heißt es nichts anderes als „Danke für nichts, du dämliches Jahr!“, um es nett auszudrücken. Tatsächlich ist das kleine, quadratische Büchlein mit nicht einmal 50 Seiten der Verkaufsschlager schlechthin im Buchhandel von Thomas Müller in der Wismarschen Straße 41 in Grevesmühlen. Und wir garantieren Ihnen: Es bringt richtig gute Laune. Beispiel gefällig? „Ich habe in jedes Zimmer zwei Drinks gestellt. Heute Abend mache ich eine Kneipentour!“

Eine Portion Wissen

„Jetzt ist die beste Zeit zum Lesen“, meint Thomas Müller. Auf seinem Nachttisch liegt gerade „Seesucht: Porträts (fast) aller Ostseefischer“. Für das Werk haben die Autoren Franz Bischof und Jan Kuchenbecker in monatelangen Reisen insgesamt 228 Porträts von Fischern an der deutschen Ostseeküste fotografiert. Darunter sind auch Klaus und Kai Dunkelmann aus Boltenhagen. „Ich bin von 1987 bis 1994 zur See gefahren. Daher hat das Buch mein Interesse geweckt“, so Müller, der beruflich unter anderem in China und an der Inselgruppe Feuerland an der Südspitze Südamerikas war.

Überhaupt liest der 53-Jährige sehr gern Reiseliteratur. Ja, das Reisen fehle ihm in Coronazeiten. Ebenso Kultur und das Sponte. Unterkriegen lässt sich der Geschäftsmann nicht. Sein Motto: „Bleiben Sie schön negativ und haben Sie positive Gedanken!“

Eine Portion Süßes

Es ist wissenschaftlich belegt: Süßes macht glücklich. Warum also sollten wir uns das nicht zu eigen machen und uns gute Laune mit einem Stück Kuchen bereiten. Nicole Keil von der Bäckerei Freytag weiß zu berichten, dass Windbeutel und Heißwecken die Renner sind – Letztgenannte sowohl mit Creme gefüllt als auch pur. „Die Kunden essen sie dann mit warmer Butter“, berichtet die 36-Jährige. Die Grevesmühlenerin selbst steht eher auf Marzipan. Wer es mit der Wissenschaft nicht übertreiben und es überaus gesund will: Die Obsttorten sind auch sehr lecker.

Süßes geht immer. Wie wäre es mit einer leckeren Obsttorte? Hier präsentiert von Nicole Keil von der Bäckerei Freytag. Quelle: Jana Franke

Kreativ im Backen ist in jedem Fall Manuela Schönfeldt vom Kreihnsdörper Café-Stübchen im Kinogang in Grevesmühlen. Schon beim Lesen des Aufstellers, der jeden Tag neu beschriftet wird, hebt sich die Laune: Espresso-Ring, Napoleon-Torte, Himbeer-Baiser-Torte, Pflaumenkuchen mit Butterzimtstreusel. Mhhh ...

Kalte und heiße Köstlichkeiten gibt es bei Janny’s Eis in der August-Bebel-Straße. Brita Buttkewitz empfängt derzeit samstags und sonntags Gäste von 13 bis 17 Uhr. Alles gibt es „to go“ auf die Hand. Ob Eis, Crêpes oder sogenannte Bubblewaffeln – schlechte Laune hat keine Chance mehr.

Noch viel mehr Freizeittipps für MV Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land zum Entdecken. Sie suchen Inspiration für Ihren nächsten Ausflug? Egal ob Spaziergänge, Radtouren oder Spielplatz-Rallys: Die OSTSEE-ZEITUNG sammelt die besten Freizeittipps für alle Aktiven im Land – für Einheimische und Urlauber – für Familien mit Kindern oder auch nur für Erwachsene. Schauen Sie einfach auf www.ostsee-zeitung.de/freizeittipps vorbei. Hier finden Sie Vorschläge, untergliedert nach Regionen zwischen Grevesmühlen und Usedom.

Eine Portion Veränderung

Der schlechten Laune wird auch bei Gabriele Wulff der Kampf angesagt. Die Inhaberin des Geschäfts „Jolis Cardeaux – Schöne Geschenke“ merkt zusehends, dass sich die Menschen mehr Deko in die eigenen vier Wände holen, um die Stimmung in so einer verrückten Zeit zu heben. „Im Moment laufen die Ostersachen auch sehr gut“, berichtet sie. Und was hebt ihre Laune? „Das Wetter, die Sonne, der Zuspruch der Menschen, in dieser Zeit durchzuhalten. Und die Erkenntnis, dass sie mir die Treue halten.“

Gute Laune – und wenn es mit einem Hocker ist. Gabriele Wulff vom Geschäft „Jolis Cardeaux – Schöne Geschenke“ merkt, dass die Menschen ihre vier Wände verändern. Quelle: Jana Franke

Eine Portion Veränderung ist letztlich auch wieder auf dem Kopf möglich – beim Friseur. Dann zeigt sich die gute Laune nicht nur bei den mittlerweile zerzausten Kunden, sondern auch bei den Friseuren selbst, nun endlich wieder arbeiten zu dürfen.

Eine Portion Duftendes

Bei dem kalten Wetter Farbe und Duft in die Wohnzimmer zu holen, empfehlen Tabea Manzke und Matina Nehls von der Gärtnerei Schulz. Beliebt bei den Kunden seien vor allem Freesien und Tulpen oder Frühlingsblüher und Orchideen im Topf. „Nun beginnt auch wieder die Azaleen-Zeit. Die werden auch gern gekauft“, weiß Tabea Manzke.

Mit Farbe und Duft durch die verrückte Zeit - Blumen erfreuen das Gemüt. Das wissen auch Tabea Manzke (l.) und Matina Nehls von der Gärtnerei Schulz. Quelle: Jana Franke

Eine große Auswahl an bunten Blühern gibt es ebenso in den Gärtnereien Mundt und Koth sowie im Blumenfachgeschäft Jürß. Wer bis nach Wotenitz zur Gärtnerei Wiencke fahren möchte, kann sich nach dem Rundgang durch das Gewächshaus und den Blumenladen auch noch Zeit für den Hofladen nehmen. Dort gibt es die eine oder andere regionale Spezialität, die für gute Laune sorgt.

Eine Portion Wolle

Farbenfroh soll es auch bei den Menschen sein, die zur Wolle greifen. Das Stricken als jahrtausendalte Technik zur Herstellung von Kleidung wird in der Tat immer beliebter, bestätigt Michael Nagel vom Bastel- und Handarbeitsladen in der Wismarschen Straße. Eine Vielzahl bunter Wolle hat er zur Auswahl.

Warum den Gedanken nicht beim Stricken freien Lauf lassen? Kerstin Nagel vom Bastelladen in Grevesmühlen präsentiert Wolle in den schönsten Farben. Quelle: Jana Franke

Auch für diesen Stimmungsheber gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse. Wenn man es denn kann und sich nicht halb die Finger bricht, soll das Stricken ähnlich erholsam sein wie Meditieren und Yoga, weil der Geist zur Ruhe kommt. Und es lenkt von der Versuchung ab, nach Snacks zu greifen. Denn beim Stricken wird die Region des Gehirns beschäftigt, in der das Hungergefühl angesiedelt ist.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Portion Bewegung

Wer lieber zu Turnschuhen als zu Stricknadeln greift, kann seine Laune und obendrein den Kreislauf mit Sport auf Trab bringen. Dafür gibt es in Grevesmühlen mehrere Möglichkeiten: die Joggingrunde um den Ploggensee oder den Vielbecker See, die Fitnessgeräte an der Bürgerwiese, in der Nähe des Cap-Arcona-Denkmals oder am Rodelberg am Ploggensee.

Wie der Sport im vergangenen Jahr aussah? Das Buch „Fuck you 2020“ verrät es: Zurückrennen, weil man die Maske vergessen hat.

Von Jana Franke