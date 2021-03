Grevesmühlen/Wismar

Bund und Land verkünden Lockerungen im Lockdown und zeitgleich wird Nordwestmecklenburg zum Corona-Hotspot: Am Sonntag war die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis auf 106,8 gestiegen – aktuell der Spitzenwert in Mecklenburg-Vorpommern. Nirgendwo sind mehr Menschen je 100 000 Einwohner mit dem Virus infiziert als hier.

Was bedeutet das für den Einzelhandel der Region, der so lange auf eine Öffnung gehofft hatte und wie reagieren Bürger und Politiker darauf? Die OZ hat sich am Montagvormittag in der Innenstadt von Grevesmühlen umgeschaut. Die Stadt ist belebt. Viele nutzen das sonnige Wetter, um kleine Besorgungen zu machen.

Shoppen trotz der hohen Inzidenz

So auch Marlen Priewe und Karin Armenat – beide wollten eigentlich nur im Vodafone-Shop vorbeischauen und hatten auf dem Weg dahin gesehen, dass das Schuhhaus Armbruster für Kunden mit einer Terminvereinbarung geöffnet hat. „Ich wusste gar nicht, wie das überhaupt geht und hatte nicht mitbekommen, dass es auch bei uns trotz der hohen Inzidenz möglich ist“, sagt Marlen Priewe.

Die beiden Frauen haben sich für 12 Uhr in die Terminliste eintragen lassen, waren kurz bei Vodafone und wollen sich nun im Schuhladen umschauen. Mutter und Großmutter erzählen: „Das Kind braucht Puschen, die sind ganz abgelatscht durch den Winter und die lange Zeit zu Hause.“ Sie desinfizieren die Hände, tragen sich in die Liste ein, nehmen einen Chip aus der Schale und verschwinden im Geschäft.

Spontane Einkäufe sind möglich

Filialleiterin Lisa Zech hat dafür extra einen Tresen vor dem Geschäft aufgebaut und erklärt: „Es zählt nicht die Inzidenz im Landkreis, sondern die des ganzen Landes. Die liegt bei 67 und deshalb dürfen wir angemeldete Kunden in den Laden lassen.“ Insgesamt sechs dürften gleichzeitig kommen – einer je 40 Quadratmeter. Dafür sind die Chips, um den Überblick zu behalten, wie viele Menschen gerade drin sind.

Man müsse auch nicht unbedingt vorab anrufen. „Wir können Kunden auch auf die Terminliste setzen, wenn wir sehen, das es eine Lücke gibt. Das muss sich ja auch alles erst einmal einspielen.“ Die Verkäuferin ist froh, endlich wieder Kunden bedienen zu dürfen: „Ich war jetzt zehn Wochen zu Hause und nur im Laden, wenn Ware angenommen werden musste.“ Sie ist mit Blick auf die hohen Inzidenzen im Kreis allerdings auch skeptisch: „Man hat natürlich auch Angst, sich anzustecken.“

Schließung ab Inzidenz von 150

Doch das Schuhhaus habe ein Konzept erarbeitet, erklärt Lisa Zech: „Unsere Mitarbeiter werden einmal die Woche auf Corona getestet. Alle, die in der Woche eingeteilt sind, kommen am Montag und machen den Schnelltest in meinem Beisein.“ Und noch etwas bereitet ihr Sorgen: Wenn die Infektionszahlen die Marke von 150 übersteigen, kann diese Öffnung auch wieder rückgängig gemacht werden.“

In der Zwischenzeit sind ihre Kundinnen fündig geworden. Marlen Priewe und Karin Armenat kaufen gleich drei Paar Hausschuhe. Gerade einmal 25 Euro müssen sie dafür bezahlen und haben nun je ein Paar für die Kita, zu Hause und den Besuch bei der Oma. Zum Glück nicht der einzige Umsatz des Tages: „Ich hatte heute schon einige Kunden“, sagt die Filialleiterin erleichtert.

„Die Stadt ist nie ganz leer geblieben“

Auch Gabriele Wulf bedient eine Kundin in ihrem Laden. Die österlichen Artikel vor ihrem Geschäft machen Lust auf einen spontanen Bummel. Der ist bei ihr möglich, solange kein anderer Kunde angemeldet ist. Die Inhaberin des Ladens für Geschenke und Dekoration habe gespannt die Pressekonferenz mit Manuela Schwesig am Samstag verfolgt, erzählt sie.

Gabriele Wulf hatte die Pressekonferenz der Ministerpräsidentin am Wochenene verfolgt und im Anschluss direkt ihre Kunden informiert, dass diese ab Montag wieder nach Terminvergabe in den Laden kommen dürfen. Quelle: Juliane Schultz

„Die Ministerpräsidentin hatte ja live aus der Staatskanzlei die Regeln verkündet. Gleich danach habe ich meine Kunden über Facebook und WhatsApp informiert, dass sie ab heute wieder in den Laden kommen können.“ Ohnehin sei sie immer vor Ort gewesen und habe den Kunden die bestellte Ware an die Tür gebracht. „Zum Glück ist die Stadt nie ganz leer geblieben. Die vielen Dienstleister, wie Apotheken oder das Sanitätshaus, hatten dafür gesorgt, dass die Stadt belebt ist.“ Und nun tragen auch die Einzelhändler wieder zur Belebung bei. Hoffentlich dauerhaft.

