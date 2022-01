Grevesmühlen: Sieben Autos brennen auf Parkplatz in der Innenstadt

Grevesmühlen

Es ist kurz nach 12.30 Uhr, als die Sirene in Grevesmühlen ertönt. Ehrenamtliche Feuerwehrleute springen auf Fahrräder und in ihre Autos. Zeitgleich steigt eine dunkle Rauchsäule zwischen der Bundesstraße und der Innenstadt auf. Ein paar Neugierige und auch die ersten besorgten Autobesitzer machen sich auf den Weg zum Parkplatz am Gerberhof. Dort steigt der Rauch auf.

Flammen lodern, Reifen platzen, Rauch steigt auf

Auf dem voll belegten Parkplatz – eine der wenigen gebührenfreien Flächen in den Innenstadt – lodern Flammen orangerot hoch aus den Motorräumen mehrerer Autos. Schnell greift das Feuer auf weitere Wagen über, die direkt daneben stehen, als auch schon die Feuerwehr eintrifft, Schläuche ausrollt und schnell mit dem Löschen beginnt. Immer wieder knallt es und Teile fliegen in die Luft. Es sind Reifen, die platzen, und Kunststoffbehälter, die unter der Hitze und dem Druck bersten. Die Feuerwehrleute haben Erfahrung damit und löschen unbeirrt weiter.

Ein Feuer auf einem Parkplatz in der Grevesmühlener Innenstadt hat am Mittwoch erheblichen Schaden angerichtet. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Straßensperrung wegen Rauchsäule

Die Rauchsäule wird durch die Löscharbeiten noch größer, weil Wasser verdampft und immer mehr Kunststoff brennt. Sie ist weithin zu sehen und der Verkehr auf der Bundesstraße 105 muss zeitweise umgeleitet werden. Aufgrund der Rauchentwicklung werden mit Radiodurchsagen auch Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Dann reicht das Wasser zum Löschen nicht mehr aus. Der Benzintank eines Autos ist in Brand geraten und der Treibstoff tritt aus. Die Feuerwehrleute setzen Löschschaum ein. Gleichzeitig müssen sie auch die Abläufe für Regenwasser auf dem Parkplatz sichern. Granulat soll verhindern, dass Schadstoffe in die Leitungen gelangen. Auch der Zweckverband Grevesmühlen wird eingeschaltet, um größere Verschmutzungen der Gewässer zu verhindern.

Wichtiger Parkplatz in der Innenstadt Der Parkplatz am Gerberhof ist für viele Berufstätige aber auch für Leute, die in Grevesmühlens Innenstadt einkaufen möchten besonders attraktiv, seit in der Innenstadt das Anwohnerparken eingeführt wurde. Etwa 60 Pkw finden auf den Stellplätzen Platz, für die keine Parkgebühren entrichtet werden müssen. Außerhalb der Anwohnerparkzone gibt es sonst nur noch die Möglichkeit direkt an der Goethestraße zu parken oder einen Platz auf dem Parkplatz hinter dem Jobcenter an der Goethestraße zu ergattern.

Ein Video vom Brand zeigt die Löscharbeiten:

Sieben Autos völlig zerstört

Nach knapp einer Stunde hat die Feuerwehr alles gelöscht. Motorhauben der betroffenen Fahrzeuge stehen weit offen. Sieben Autos sind völlig von den Flammen zerstört oder zumindest sehr schwer beschädigt. Ein paar Autobesitzer hatten von dem Brand erfahren und stehen nun vor den verkohlten Überresten und begutachten mit fassungslosen Blicken den Schaden. Wo es noch möglich ist, holen sie persönliche Dinge aus den Fahrzeugen, machen Fotos für die Versicherung. „Fassen kann ich das noch nicht“, sagt eine Frau mit Tränen in den Augen.

Eindrücke von dem Pkw-Brand in der Bildergalerie:

Zur Galerie Auf dem beliebten kostenfreien Parkplatz am Gerberhof in Grevesmühlens Innenstadt sind sieben Autos ausgebrannt. Die Ursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Schreck und Erleichterung

Andere sind mit großer Sorge zum Parkplatz geeilt und nun erleichtert. „Ich wurde von einer Bekannten benachrichtigt, dass es hier brennt und bin sofort losgelaufen“, sagt eine Frau neben einem weißen Mercedes. „Es ist aber nichts passiert – zum Glück“, sagt sie. Nur eine Reihe weiter stehen die verkohlten Reste der sieben betroffenen Wagen. Etwa drei Meter trennen ihr unbeschädigtes Auto von den fast völlig zerstörten.

Geschädigte stehen vor vielen Fragen

Für die Besitzer der verbrannten Autos stellen sich nun viele Fragen. „Wir komme ich von hier nach Hause, wie in den nächsten Tagen zur Arbeit? Zahlt meine Versicherung den Schaden? Und wie konnte dieses Feuer überhaupt entstehen?“ Vor allem der letzten Frage wird die Polizei vorerst nachgehen. Bislang ist völlig unklar, wie der Brand ausgelöst wurde. Ob ein technischer Defekt an einem der geparkten Fahrzeuge verantwortlich war oder vielleicht sogar Brandstiftung infrage kommt, müssen Fachleute untersuchen.

Drei Feuerwehren kamen zum Löschen

Drei Freiwillige Feuerwehren waren zum Löschen der Autos im Einsatz. Die Brandschützer aus Grevesmühlen wurden von den Feuerwehren aus Upahl und Börzow/Gostorf unterstützt. Um die Bundesstraße zeitweise zu sperren und die Schaulustigen auf Abstand zu halten, waren außerdem mehrere Beamte des Polizeireviers Grevesmühlen im Einsatz. Ob und wie lange der Parkplatz am Gerberhof für die Reinigung gesperrt bleiben muss, ist noch nicht klar. Die Fläche wird vor allem von Berufstätigen in der Innenstadt genutzt, die ihr Auto den ganzen Tag über abstellen müssen, aber keinen Anwohnerparkausweis haben.

Von Malte Behnk