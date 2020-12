Grevesmühlen

Was im vergangenen Jahr so wunderbar begann, möchte Anika Reisch in diesem Jahr fortführen – wenn auch anders als geplant. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ lud die 35-Jährige 2019 in der Adventszeit alleinstehende Senioren zu einer gemütlichen Kaffeerunde in die Grevesmühlener Malzfabrik ein. 70 Frauen und Männer folgten der Einladung.

Eine Wiederholung sollte es in diesem Jahr geben, nur ist das im derzeitigen Pandemiegeschehen nicht möglich. Also entwickelte Anika Reisch vom Versicherungskontor Reisch&Reisch in der Grevesmühlener Jahnstraße eine andere Idee.

OZ-Leser dürfen Personen vorschlagen

„Ich möchte 100 alleinstehende Senioren überraschen“, verrät sie. Dafür packte die zweifache Mutter in der Kernfamilie 100 Päckchen – unter anderem mit Stollen, Sekt, Eierlikör und einer Weihnachts-CD. „Eben vieles, das man braucht, um ein schönes Weihnachtsfest zu haben“, erklärt sie.

Die Gaben sollen in den kommenden Tagen verteilt werden. An wen, bestimmen Sie, liebe Leser. „Man darf sich selbst oder andere Menschen vorschlagen“, sagt Anika Reisch. Die Vorschläge können per Postkarte (Jahnstraße 7, 23936 Grevesmühlen) oder telefonisch (03881/75970) übermittelt werden.

Am Telefon gemeinsam singen

Da die Päckchen jedoch nicht mit der Aktion im vergangenen Jahr zu vergleichen sind und damit der persönliche Kontakt nicht verloren geht, übergibt Anika Reisch mit den Geschenken auch eine Telefonnummer. „Die Senioren können mich dann am 24. Dezember anrufen. Ich werde mit all diesen Menschen von 15.30 bis 16.30 Uhr gemeinsam singen, sie reden lassen und auch zuhören, ihnen einfach ein Stück Nähe geben.“

Technisch ist das durch eine Art Telefonkonferenz möglich, in die alle Anrufer geschaltet werden. „Ich freue mich darauf. Dieses Projekt liegt mir so sehr am Herzen“, begründet Anika Reisch ihr Engagement und hofft, dass die Senioren das Angebot nutzen und keine Scheu vor dem Anruf haben.

Gemeinschaftsgefühl zu Corona wichtig

Das Wir-Gefühl vermitteln sie und ihr Vater Rüdiger Reisch – beide Gesellschafter des Unternehmens – auch ihren Mitarbeitern. „Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr treffen wir uns alle am Vormittag für einige Minuten mit ausreichend Abstand auf dem Flur, trinken ein Glas Sekt und plaudern“, verrät Anika Reisch.

Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und ist vorrangig im landwirtschaftlichen Bereich tätig. Ab August 2021 wird es im Upahler Gewerbegebiet ansässig sein. „Unser neues Bürogebäude ist im Bau“, sagt Anika Reisch. Auf 700 Quadratmetern und über drei Etagen finden dann alle 18 Mitarbeiter und zwei Auszubildende ausreichend Platz.

