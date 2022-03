Grevesmühlen

Insgesamt 27 Wohnungen hat die Grevesmühlener Wohnungsbaugesellschaft Wobag gemeldet, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. 

Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen: „Wir sind vorbereitet.“ Quelle: Ove Arscholl

Teilweise sind die Wohnungen möbliert, in den meisten Fällen allerdings muss die Ausstattung noch in den nächsten Tagen beschafft und installiert werden. Dass das gelingt, davon geht Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler aus. Denn Helfer, das wurde auf der einberufenen Krisensitzung im Rathaus deutlich, gibt es viele. So trafen sich auf Einladung von Lars Prahler Vertreter der Wobag, der Stadtwerke, des DRK, der Lidahilfe, des Landkreises und der Stadtverwaltung, um auszuloten, was an Hilfe in kurzer Zeit zu organisieren ist. „Und da kann ich feststellen, dass wir gut vorbereitet sind“, so das Fazit des Bürgermeisters.

Mehrzweckhalle steht als Notunterkunft bereit

Teil der Vorbereitungen ist es, die Mehrzweckhalle im Ploggenseering als Notunterkunft vorzuhalten. Laut Lars Prahler könnte die Halle innerhalb von maximal 48 Stunden hergerichtet werden.

Dafür stehen unter anderem die Mitarbeiter des Bauhofes zur Verfügung. Die Lidahilfe hat 40 Krankenhausbetten angeboten, die im Lagerbestand bereitstehen. Die Betten sind eigentlich für Belarus gedacht. Doch wann und ob die Helfer wieder nach Weißrussland fahren können, steht in den Sternen.

Hausmeister des DRK und der Wobag stehen zur Verfügung

Während die Wobag ihre freien Kapazitäten gemeldet und zusätzlich ihre Hausmeister als Helfer angeboten hat, hat auch das DRK in den vergangenen Tagen die Vorbereitung auf die Aufnahme und Betreuung der Flüchtlinge vorangetrieben. „Natürlich sind auch unsere Hausmeister mit dabei, wenn zum Beispiel Wohnungen eingeräumt werden müssen“, so Ekkehard Giewald, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes. Gleichzeitig bereitet das DRK Unterkünfte für die Menschen aus der Ukraine vor, die Beratungs- und Betreuungsstellen werden ebenfalls auf die neuen Herausforderungen vorbereitet. Die Stadtwerke haben nicht nur eine Dolmetscherin zur Verfügung gestellt, auch Fahrzeuge bietet das kommunale Unternehmen an.

Dolmetscher der Lidahilfe fährt mit an die Grenze

Andrej Bondartschuk, Mitglied der Lidahilfe, wird ebenfalls als Übersetzer helfen. Er fährt an diesem Sonnabend mit Busunternehmer Thomas Krohn ins Krisengebiet, um Flüchtlinge nach

Eike Albrecht, Fachdienstleiter Soziales Quelle: Dirk Hoffmann

Nordwestmecklenburg zu holen. Der Transport ist allerdings nur ein Problem, das zu lösen ist. „Ein anderes ist die Unterbringung“, sagt Eike Albrecht, Fachdienstleiter Soziales beim Landkreis und derzeit fast rund um die Uhr in Sachen Flüchtlinge unterwegs. „Wenn ich höre, dass die Wobag 27 Wohnungen anbietet, dann ist das überwältigend.“ Er betont, dass es neben der spontanen Hilfe auch einige andere Dinge zu bedenken gebe. „Sobald die rechtliche Situation der Flüchtlinge geregelt ist, müssen sie sich registrieren. Nur so können sie Leistungen beziehen, sind versichert und die Kinder können zum Sprach- und Schulunterricht.“ Das spiele im Moment bei den spontanen Aktionen für die Helfer kaum eine Rolle. „Aber es ist wichtig, vor allem, weil niemand weiß, wie lange die Situation anhalten wird.“ Geplant ist es, die Kinder so schnell wie möglich in die Schule zu schicken.

Infoblatt auf ukrainisch

Im Ergebnis der Krisensitzung wird Andrej Bondartschuk im Auftrag der Stadt Grevesmühlen ein Infoblatt erstellen, auf dem in ukrainischer Sprache die wichtigsten Anlaufstellen, Telefonnummern und Hinweise aufgeführt sind. Denn die Sprachbarriere ist hoch, und ukrainische Dolmetscher sind Mangelware. Apropos Waren: Wie Ekkehard Giewald deutlich machte, sei es derzeit wenig sinnvoll, Sachspenden zu sammeln. „Aus den vergangenen Flüchtlingskrisen wissen wir, dass es Sinn macht, den Bedarf abzuwarten. Geht es zum Beispiel um Wohnungseinrichtungen, brauchen die Menschen Kleidung, wie viele sind es?“ Diese Informationen brauche man, damit zu konkreten Spendensammlungen aufgerufen werden könne. „Ansonsten lagern wir am Ende Sachen ein, die niemand braucht.“

Von Michael Prochnow