Kunst und Kultur liegen in Corona-Zeiten fast vollständig am Boden. Denn Veranstaltungen vor großem Publikum sind aktuell nicht möglich. Ihre Fans im Regen stehen lassen wollen die Musiker der Band Gleis 4 dennoch nicht. In den letzten Wochen haben sie einige Trailer auf Youtube, Facebook und über die Internetseite www.country-punk.de ins Netz gestellt.

Als Corona im vergangenen Jahr das Leben von einem auf den anderen Moment veränderte, traf das auch die erst im Sommer 2019 in Grevesmühlen gegründete Band Gleis 4. Proben und Auftritte waren für den Sänger Andreas „Lodde“ Voß (41), den Bassisten Daniel „Wiesel“ Wiesjahn (43), Maik „Reschi“ Reschke (51) an der E-Gitarre und den Schlagzeuger Marco „Hetzer“ Retzlaff (41) plötzlich nicht mehr möglich. Ärgerlich vor allem deshalb, weil die vier Vollblutmusiker gerade so richtig Fahrt aufgenommen hatten. „Für unsere Minitour durch die drei Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern im Mai hatten wir Plakate gedruckt und auch schon Hotelzimmer“, sagt Daniel Wiesjahn. Weitere Absagen ließen nicht lange auf sich warten. Dazu gehörten unter anderem im Juni das Stadtfest in Grevesmühlen und das immer am ersten August-Wochenende in Oranienburg stattfindende Weidengarten-Open-Air-Festival.

Fans aus Dallas kaufen CD der Band

Aufgeben war in diesen schwierigen Zeiten für die Musiker keine Option. Aus der Not machten sie eine Tugend. Nach dem großen Erfolg des Unplugged-Konzerts im Februar 2020 vor vollem Haus und etwa 80 Besuchern im Bürgerbahnhof in Grevesmühlen brachten sie die CD „Unplugged in Grevesmühlen“ mit mehreren Liedern heraus. „Das lief recht gut“, sagt Maik Reschke. Damit untertreibt er sogar. Denn nicht nur in Grevesmühlen und der Umgebung fand die CD reißenden Absatz. Auch im Ausland hatte sie einige Abnehmer. So zum Beispiel in Dänemark und sogar in den USA. „Da hatten doch tatsächlich Leute aus Dallas unsere CD gekauft. Sie schickten uns ein Foto von sich und der CD“, so Wiesjahn.

Es blieb indes nicht das einzige Highlight des vergangenen Jahres. Auch an die Auftritte im Juni bei der Einweihung der neuen Räumlichkeiten der OSTSEE-ZEITUNG, die live im Internet übertragen wurde, oder während der Kulturnacht im Oktober in Grevesmühlen haben „Lodde“, „Wiesel“, „Reschi“ und „Hetzer“ beste Erinnerungen. Etwa 4000 Leute hatten sich zugeschaltet, als sie in der Kulturnacht im Rathaus live spielten. Für die Truppe war das ein zusätzlicher Schub an Motivation, nie aufzugeben, egal was kommt. Ein Ergebnis war das Album „Die erste Entgleisung“, das sie im Dezember herausbrachten. Es war ihr erstes Album. Fragt man sie heute danach, dann müssen sie staunen, wie sie das in der Corona-Zeit überhaupt geschafft haben. Erhältlich ist das Album zum Preis von zehn Euro unter anderem bei Janny’s Eis und Bellmado, der Tourismus-Agentur von Maik Reschke.

Bandgeschichte als Trailer

Nicht zu kaufen, aber sicherlich ebenso spannend dürften die Trailer sein, die die Band in den kommenden Wochen regelmäßig auf Facebook, Youtube und die Seite www.country-punk.de stellen will. Beginnen soll es mit der Bandgeschichte. Die Fotos hat Martin, der Bruder von „Lodde“ gemacht. Zusammengestellt wurde das Video von „Wiesel“. Was als nächstes folgt, lassen er und seine Bandkollegen offen. Möglicherweise eine Einspielung der Kulturnacht oder andere Auftritte. „Die Fans sollen sich da einfach mal überraschen lassen. Material haben wir jedenfalls genügend“, so Daniel Wiesjahn.

Gleiches gilt auch für neue Lieder, die aktuell nur jeder für sich entdecken und spielen kann. Das wird aber hoffentlich nicht zum Dauerzustand. „Wir müssen wieder spielen dürfen“, so Maik Reschke. Nur dann kann man sich den Fans wieder öffentlich zeigen und hätte Einnahmen für ein zweites Album. „An Liedern mangelt es nicht“, so die vier Musiker, die ausschließlich eigene Lieder spielen. Alles andere würde ihnen nie in den Sinn kommen.

Auftritt auf dem Dach des Rathauses

Nicht aus den Augen verloren haben es „Lodde“, „Wiesel“, „Reschi“ und „Hetzer“, auf dem Dach des Grevesmühlener Rathauses zu spielen. Dieses Angebot machte ihnen 2019 der Bürgermeister, wenn sie einen vom Norddeutschen Rundfunk ausgeschriebenen Bandwettbewerb gewinnen.

Vierzig Jahre waren damals nach dem letzten Liveauftritt der Beatles auf dem Dach des Abbey-Road-Studios in London vergangen. Der Sieg ging an eine andere Band, Gleis 4 trat demzufolge nicht auf dem Dach des Grevesmühlener Rathauses auf. „Aber vielleicht geht das ja nach Corona“, meinen die vier Musiker mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Dabei denken sie auch an die Beatles. Sie sind Fans der legendären Band aus England. In ihrem Proberaum hängen entsprechende Poster. Für den Wettbewerb hatte sich Gleis 4 mit dem gecoverten Beatles-Song „I’ll Be Back“ beworben.

