Grevesmühlen

Eigentlich ist der Frühling für die Farbenspiele in der Natur zuständig, aber die kalte Polarluft hat am Wochenende für faszinierende Bilder über Grevesmühlen gesorgt. Der Sonnenaufgang am Sonntag über der Stadt war ein beeindruckendes Schauspiel, der Blick unseres Fotografen geht über das Gewerbegebiet Grüner Weg in Richtung Upahl.

Dass vor allem am frühen Morgen solche Bilder entstehen, hat einen einfachen Grund. Denn der Zeitpunkt, an dem die Sonne aufgeht, ist der kälteste Abschnitt des Tages, weil sich die Luft bei wenig Wind die ganze Nacht abkühlt, ehe am Morgen die Sonnenstrahlen wieder für etwas Energie sorgen.

Und weil kalte Luft weniger Feuchtigkeit enthält, also deutlich trockener ist, entstehen die wundervollen Farbenspiele. Wenn auch Sie solche Fotos gemacht haben, schicken Sie sie einfach an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de. Wir freuen uns aus Ihre Zusendungen.

Von Michael Prochnow