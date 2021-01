Grevesmühlen

Billiger wird das Parken in Grevesmühlen zwar nicht, aber immerhin ein Stück fortschrittlicher. In dieser Woche sind die ersten modernen Parkautomaten in der Innenstadt aufgestellt worden. Früher konnten Autofahrer nur mit Münzen bezahlen, jetzt geht es auch mit EC- und Kreditkarten.

Insgesamt sechs Geräte wurden ausgetauscht. Die Gebühren bleiben unverändert. Die Bedienung der Automaten ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen etwas aufwändiger, was mit den unterschiedlichen Bezahlmöglichkeiten zusammenhängt.

Die Bedienfelder des neuen Parkautomaten. Quelle: Prochnow

Einfacher soll es werden, wenn auch in Grevesmühlen die Parkgebühren per App auf dem Smartphone bezahlt werden können. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei dies aber erst in einigen Wochen möglich, derzeit laufen noch die Gespräche mit dem Anbieter Yellobrick.

Stehen die Säulen richtig herum?

Für Gesprächsstoff sorgten die neuen Automaten übrigens auch, weil Passanten sich über die Stellung der Solarpanele wunderten, die die Geräte mit Strom versorgen. Müssten die Solarzellen nicht eigentlich nach Süden, also in Richtung Sonne, ausgerichtet sein? Bei den meisten Geräten zeigen die Solarpanele nach Norden. „Ja“, das ist richtig so“, sagt Ingo Pekat vom Bauhof der Stadt. „Die Geräte haben einen so geringen Stromverbrauch, dass das Licht ausreicht, egal wie die Säule steht.“ Ein Akku sorgt dafür, dass der Parkautomat auch bei Dunkelheit weiterläuft.

Seit dieser Woche stehen die neuen Parkautomaten in der Grevesmühlener Innenstadt. Quelle: Michael Prochnow

