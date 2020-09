Veranstaltung - Andacht in Grevesmühlen: So geht es den Christen in China

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am 27. September ab 9.30 Uhr zu einer Andacht mit Qi Gong ein. Im Anschluss folgt ein Vortrag über das Leben der Christen in China. Danach kann die Bewegungsform selbst ausprobiert werden.