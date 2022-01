Grevesmühlen:  So haben sich die Geburtenzahlen und die beliebtesten Vornamen seit 1990 verändert

Grevesmühlen

Die Geburtsklinik ist heute ein Verwaltungstrakt im Grevesmühlener Krankenhaus, und auch ansonsten hat sich viel verändert in Sachen Geburten in Grevesmühlen. Seit 1990 und in den Jahren zuvor wurden pro Jahr in Grevesmühlen zwischen 144 (1990) und 159 (1983) Geburten registriert. Zur Jahrtausendwende lag die Zahl bei durchschnittlich 100 – und ist seitdem weiter gesunken. Im vergangenen Jahr waren es nur 65. Im Jahr 1997 waren es sogar nur noch 62 Babys, dann schnellte die Zahl 1998 auf 81 Geburten nach oben, um 1999 wieder auf 70 neue Erdenbürger zu sinken.

Bilanz 2019: Allein 73 Geburten waren für Grevesmühlen 2019 zu verzeichnen. Damit lag die Stadt etwas unter der Quote von 2018. Seinerzeit kamen 76 Jungen und Mädchen zur Welt. Die beliebtesten Jungsnamen damals: Ben, Jonas, Henry oder Henri. Bei den Mädchen: Frieda, Ida und Mira.

Bilanz 2016: Für Mädchen wurde der Name Thea am häufigsten vergeben – vier Mal. Erstaunlich dabei: In der von Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld für die Bundesrepublik erarbeitete Hitliste taucht dieser Name unter den ersten 50 meistvergebenen gar nicht auf. Platz zwei in Grevesmühlen und Umgebung müssen sich die Namen Nele, Mia, Frieda/Frida und Elisabeth/Elisaweta, die jeweils dreimal vergeben worden sind, teilen. Jeweils zweimal wurden Luna, Merle, Maja, Romy, Sophie/Sofie sowie Sophia/Sofia von Eltern ausgesucht. Für 2016 wurden für Grevesmühlen noch 86 Neugeborene gezählt, 2015 waren es 70. Die vier zurückliegenden Jahre lag die Geburtenzahl mit abnehmender Jahreszahl jeweils bei 86, 87, 75 und 85.

Bilanz 2005: Über 85 neue Erdenbürger – 41 Mädchen und 44 Jungen – konnte sich die Kreisstadt mit ihren Ortsteilen 2005 freuen. Im Jahr zuvor wurden 81 Neugeborene registriert – 38 Mädchen und 43 Jungen. Bei den Mädchennamen galt offenbar Pia als der beliebteste, er wurde zweimal und in Kopplung mit Elena und Cecile sogar viermal vergeben. Leonie und Marie heißen auch jeweils zwei Neu-Grevesmühlenerinnen. Für zwei weitere fängt der Name mit Lea an und fügt sich einmal zu Sophie und einmal zu Lucie.

Bei den Jungen wurde Julian zweimal vergeben und auch Lukas, wobei einmal mit „c“ geschrieben. Auffällig, dass mit Hans und Willy auch wieder alte Namen auftauchen. Bei den Mädchen kann da eigentlich nur Frieda Johanna mithalten. Von den 85 Kindern erhielten 24 einen Doppelnamen. Beispiele: Niki Chantal, Jared Benjemin, Chiara Stefania, Carl Louis, Cedric Jaspar, Romey Narleen, Conner Jerome. Über drei Vornamen kann sich Emely Estelle Marie freuen und Tom-Nino Nico Kurt Dirk ist unbestrittener Spitzenreiter mit einem Doppelnamen und drei weiteren. Auch wenn in Grevesmühlen 2005 75 Kinder geboren wurden, 121 Menschen starben und 454 wegzogen, bei 590 Zuzügen brachte es der Ort von 9392 Einwohnern zu Jahresbeginn auf 9485 zum 31. Dezember. Die Gesamteinwohnerzahl der Kommune stieg 2005 von 11 005 auf 11 092.

Bilanz 2000: Die drei Zwillingspärchen sind in gleichaltriger Gesellschaft von 70 weiteren Klein-Grevesmühlenern, die das Geburtsjahr 2000 in ihren Unterlagen zu stehen haben. Mit 76 Babys zeigt damit die Zahl in der Kreisstadt wieder deutlich nach oben – kein Babyboom, doch eine positive Tatsache, die lange nicht alle Städte in Mecklenburg-Vorpommern vorweisen können. Allerdings ist auch in Grevesmühlen ein Auf und Ab der Geburtenrate der letzten Jahre festzustellen. Nach Geschlechtern ist der 2000er-Jahrgang übrigens recht ungleichmäßig aufgeteilt: 32 Jungen und 44 Mädchen! Das war im Jahr 1999 noch ganz anders, da gab es ein ganz und gar ausgewogenes Ergebnis. Bei der Wahl der Vornamen zeigten sich die Eltern recht fantasiereich, und auch der Einfluss aus anderen Ländern wird deutlich. Einen ganz bestimmten Modenamen gibt es nicht. Doch es gibt offenbar zwei Trends. Zum einen kürzere Rufnamen, wie Anna, Gina, Tessa, Hanna, Neele, Tina, Fine, Inga oder Jan, Calvin, Janek, Lukas und Tom. Zum anderen Doppelnamen, wie Sarah-Eyleen, Sarah-Sophy, Sarah-Luise oder Finn-Malte, Steven-Thomas oder Jannik-Olaf.

Von Michael Prochnow