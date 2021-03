Es ist eine der größten Investitionen in Grevesmühlen in den vergangenen Jahren: Die Stadt und die Deutsche Bahn haben rund sieben Millionen Euro in die Sanierung des Bahnhofsgebäudes und des gesamten Umfelds gesteckt. Wie es dort früher aussah und was sich in 150 Jahren verändert hat, sehen Sie in der Bildergalerie.