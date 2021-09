Flaute in den Wahllokalen? Von wegen! Im Wahllokal im Grevesmühlener Gymnasium hatten die Wahlhelfer gut tun. Mehr als 1100 Wahlberechtigte sind allein in der Südstadt registriert. Wie viele von ihnen bis zum Mittag ihre Stimme direkt oder per Briefwahl abgegeben haben, lesen Sie hier.