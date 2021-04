Grevesmühlen

Die Regel im Krankenhaus in Grevesmühlen ist klar: „Sehr geehrte Besucher, in Anbetracht der aktuellen Situation gilt aus krankenhaushygienischer Sicht weiterhin ein Besuchsverbot.“ Das bestätigt der kaufmännische Direktor Christian Lojewski. Er erklärt: „Nur im absoluten Ausnahmefall lassen wir Besucher ins Krankenhaus.“ Möglich ist das nur in Rücksprache mit den betreuenden Ärzten. Ziel des Besuchsverbots: die Patienten und damit auch ihre Angehörige schützen.

Das Verständnis ist nach Einschätzung von Christian Lojewski da. Er sagt: „Die allermeisten finden es verhältnismäßig.“

Herausforderungen für die Mitarbeiter

Auch für die Mitarbeiter des Krankenhauses ist die Zeit der Pandemie eine Zeit der besonderen Herausforderungen. Der kaufmännische Direktor erläutert: „Es ist nicht ganz einfach, auf die täglich ändernden Vorgaben immer wieder zu reagieren.“

Das Krankenhaus in Grevesmühlen und die DRK-Verbundkrankenhäuser in Grimmen, Neustrelitz und Teterow haben bereits vor längerer Zeit Maßnahmenpläne und Kapazitäten für Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus erarbeitet. Alle Beschäftigten wurden geschult. Händedesinfektion und das Tragen von Masken sind im ganzen Haus Pflicht.

In der Notaufnahme werden Patienten gezielt gesichtet, um Menschen mit einer möglichen Infektion frühzeitig zu erkennen, sie zu testen und zu isolieren. Um Ansteckungen zu verhindern, haben die Mitarbeiter das An- und Ablegen einer persönlichen Schutzausrüstung trainiert. Sie werden regelmäßig auf eine Covid-19-Erkrankung getestet. Alle, die sich impfen lassen wollten, wurden nach Christian Lojewskis Auskunft geimpft.

Zurzeit keine Corona-Fälle beim Personal

In der Vergangenheit gab es in der Belegschaft vereinzelt Corona-Fälle, derzeit aber nicht. „Wir konnten es immer kompensieren“, erläutert der Kaufmännische Direktor. Die Arbeit des Krankenhauses sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Christian Lojewski sagt: „Jeder Krankenhauspatient, der Bedarf hat, wird auch versorgt.“ Über aktuelle Behandlungskapazitäten tauscht sich die Klinik mit anderen Krankenhäusern in Westmecklenburg aus.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Mitarbeiter in Grevesmühlen behandeln und betreuen jährlich rund 5500 Patienten stationär und 6800 ambulant. Das Krankenhaus in der Klützer Straße ist eine Klinik der Grund- und Regelversorgung. Sie verfügt über 122 Patientenbetten. Vertreten sind die Bereiche Allgemeine Innere Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie, Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Anästhesie, Intensivmedizin sowie Notfall- und Durchgangsarzt-Ambulanz.

Von Jürgen Lenz