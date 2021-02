Grevesmühlen

So sind wir Menschen: Wir wollen immer das, was wir gerade nicht haben. Und so lässt sich natürlich einfach aufzählen, was Grevesmühlen alles haben könnte. „Einen Kletterpark. Und eine Schlittschuhbahn. C&A und H&M wären auch cool“, zählt Zoey auf.

Die Neunjährige ist mit ihren Eltern Christin und Mathias Kossack im Zentrum der Stadt zu Hause. Sie besucht die Grundschule „Fritz Reuter“ und hat die Schulbank quasi vor der Tür. Keine langen Fahrten mit dem Auto, dem Bus oder dem Fahrrad. Auch Freizeitmöglichkeiten sind in der Nähe. „Das Freibad und den Spielplatz auf der Bürgerwiese finde ich toll“, sagt sie. Und schon findet die Drittklässlerin Grevesmühlen mit Blick auf das, was sie vor Ort hat, dann doch irgendwie cool. Wenn sie so alt ist wie ihre Mama, will Zoey allerdings in eine größere Stadt ziehen, meint sie.

Mama Christin Kossack ist glücklich hier. Vor eineinhalb Jahren haben sie und ihr Mann sich ein Reihenhaus gekauft. „Viele aus unserer Familie sind in der Stadt. Ich fühle mich hier wohl und für mich gibt es keine andere Option als Grevesmühlen“, schwärmt sie. Auch wenn sie ihrer Tochter zustimmen muss: Mehr Freizeitmöglichkeiten im Winter wären toll. Und die Infrastruktur? „Alles gut. Genügend Kitas, genügend Schulen“, schätzt die Mutter ein.

Fehlende Kapazitäten in Krippe und Hort

Vor allem für junge Familien ist Grevesmühlen attraktiv. Nicht zuletzt auch durch die neuen Wohngebiete, die entstanden sind oder noch entstehen. Aber: Die Geburtenzahlen und die Wartelisten der einzelnen Träger von Kitas und Schulen zeigen, dass in der Stadt und in den Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land vor allem im Krippenbereich Kapazitäten fehlen. Träger und die acht Tagesmütter bieten insgesamt 151 Plätze. „Kurzfristig müssen zusätzliche Plätze geschaffen werden“, resümiert Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. Nach Aussage des Jugendamtes wären zwölf bis 18 Krippenplätze sinnvoll.

Geschaffen werden könne das nur durch Umbauten geeigneter Immobilien oder mit Containern, so Prahler. Die Stadt als Träger komme aber nicht infrage. Die steht vor großen Investitionen in den Schulcampus und hat darüber hinaus nicht das Personal. Erst mittelfristig könnte sich die Situation entspannen.

Baubeginn für Schulcampus Mitte des Jahres

„Durch den Bau des Schulcampus und den Umzug der Mosaikschule der Diakonie könnten Hortplätze in der Kita Am Lustgarten in Krippen- und Kindergartenplätze umgewandelt werden“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Baubeginn für den neuen Schulcampus ist Mitte des Jahres. Ziel ist es, dann mit den ersten Erd- und Fundamentarbeiten zu beginnen. Die gesamte Bauzeit ist mit fünf Jahren angegeben.

Erste Fassadenidee für den Schulcampus: So könnte er sich optisch im Ploggenseering präsentieren. Quelle: Repro OZ

Im Kindergartenbereich werden in der Stadt 374 Plätze angeboten. Bis etwa 2025 könne nach den Prognosen der Stadt und des Landkreises der Bedarf gedeckt werden. Für die Jahre danach sind weitere Angebote erforderlich. Das Jugendamt schlägt 30 bis 45 zusätzliche Plätze vor.

Entspannung in zwei Jahren

Problemkind bleibt die Hortbetreuung, die nur in Grevesmühlen möglich ist. Träger sind die Stadt (Kita Am Lustgarten) und die Diakonie (Grundschule Am Ploggensee) mit insgesamt 374 Plätzen. In den nächsten beiden Jahren ergibt sich ein Unterangebot von etwa 40 bis 50 Plätzen.

Aus der Verwaltung gibt es vier Lösungsvorschläge für kurzfristige Abhilfe: Klassenräume der Grundschule „Fritz Reuter“ könnten für die Nachmittagsbetreuung genutzt werden, in der Grundschule Am Ploggensee werden zusätzliche Kapazitäten geschaffen, Betreuungsverträge für die Kinder der vierten Klasse werden gekündigt oder an der Kita Am Lustgarten werden Container aufgestellt. Letzteres ist allerdings mit hohen Kosten verbunden.

Zwei Jahre in die Zukunft geblickt, ist mit der Fertigstellung des Neubaus für die Regionale Schule etwas Entspannung in Sicht. „Die Grundschule Am Ploggensee zieht für die Bauphase der neuen Grundschule in das Gebäude der Regionalen Schule. Das jetzige Haus 1 kann dann komplett als Hortgebäude genutzt werden“, so Lars Prahler. Damit würden 44 zusätzliche Plätze geschaffen. „Weitere Kapazitäten, gerade für die unteren Klassen, könnte die Diakonie in den jetzigen Räumen ihrer Kita schaffen“, so Prahler.

Zusätzliche 88 Hortplätze könnten mit einem Multifunktionsgebäude an der Grundschule „Fritz Reuter“ entstehen. Die bereits laufenden Planungen sehen an der Stelle des ehemaligen Jugendzentrums ein Gebäude mit drei Klassen- und vier Horträumen vor. Allerdings ist der Bau des Gebäudes nur mit Fördermitteln realisierbar und der Zeitpunkt der Fertigstellung somit ungewiss. Auf das Gebäude verzichten könnte die Stadt, wenn stattdessen Hortkapazitäten in der jetzigen Regionalen Schule geschaffen werden.

„Stadt hat sich toll entwickelt“

Die Entscheidung, an einem Ort zu bleiben oder dort hinzuziehen, steht und fällt meistens mit der Betreuung der Kinder. So war es auch bei den Eltern von Theo. Bis er zur Schule kommt und auf einen Hortplatz angewiesen ist, dauert es noch eine Weile. Der Eineinhalbjährige ist bei einer Tagesmutter in Betreuung. Um die Tagesmutter in Zeiten von Corona zu entlasten, passt Oma Grit Brüggmann derzeit auf ihn auf.

Grit Brüggmann (56) - hier mit Enkel Theo - kehrte Grevesmühlen vor mehr als 15 Jahren den Rücken. Ihre Tochter kehrte zurück und gründete hier eine Familie. Quelle: Jana Franke

Vor mehr als 15 Jahren ist sie aus Grevesmühlen in Richtung Mölln gezogen. Ihre Tochter ging später nach Greifswald zum Studium und ist nun in ihre Heimat zurückgekehrt. „Grevesmühlen hat sich toll entwickelt“, lobt Grit Brüggmann. „Eine Stadt mit viel Grün, modern und vor allem für die Kinder wird sehr viel gemacht“, sagt die 56-Jährige mit Blick auf die Spielmöglichkeiten. Grevesmühlen sei lebenswert für Familien – auf jeden Fall, glaubt sie.

Von Jana Franke