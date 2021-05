Grevesmühlen: So leiden Künstler unter der Corona-Not 

Grevesmühlen

Claus Görtz nimmt kein Blatt vor den Mund. „Für uns Künstler ist es eine ganz schwere Zeit. Vielen geht es schlecht“, sagt der deutschlandweit bekannte Bildhauer. Seit 21 Jahren lebt er in Schattin. An den Pfingstwochenenden empfing er rund 2000 Besucherinnen und Besucher in seinem Atelier. „Ich habe an Pfingsten immer wieder Kunst verkauft“, berichtet der 57-Jährige. Das wird diesmal nicht möglich sein. Die alljährliche Aktion „Kunst offen“ fällt diesmal aus. So haben es der Verband Mecklenburgischer Ostseebäder und weitere Organisatoren entschieden.

„Hauptgrund ist, dass die aktuelle und bis mindestens 22. Mai gültige Corona-Landesverordnung die meisten Einzel-Veranstaltungen, aus denen Kunst offen besteht, nicht durchführbar macht“, erläutert die Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg. Sie meint: Hätten Ateliers geöffnet werden können, dann mit großer Wahrscheinlichkeit nur unter erschwerenden Auflagen, wie einer Terminvergabe und einer Testpflicht.

Künstlerin in Grevesmühlen bedauert Absage

Von der Absage ist auch Hannelore Krull in Grevesmühlen betroffen. Sie sagt: „Es ist schade.“ Die Malerin hatte sich bereits Gedanken gemacht, welche Bilder sie diesmal in ihrer Heimatstadt zeigen wird. Auch für die Grevesmühlenerin ist die Aktion „Kunst offen“ nicht nur eine schöne Gelegenheit, zu zeigen, was sie geschaffen hat. „Ich verkaufe auch.“

Hannelore Krull freut sich, wenn ihre Bilder Freude machen und gefragt sind. Von der Kunst leben muss die Grevesmühlenerin jedoch nicht. Sie ist in Rente.

Frau des Künstlers darf nicht arbeiten

Für Claus Görtz dagegen ist die Bildhauerei nicht nur eine Leidenschaft. Er ist darauf angewiesen, dass die Werke verkauft werden – und das jetzt mehr als je zuvor, denn seine Frau, Cindy Görtz, darf derzeit wegen der Corona-Bestimmung nicht arbeiten. Sie ist Shiatsu-Praktikerin. Der Beruf mit den Ursprüngen in der alten chinesischen Medizin gehört zu den „körpernahen Dienstleistungen“, die momentan nicht ausgeübt werden dürfen.

„Ich finde es sehr eigenartig, was hier läuft“, sagt Claus Görtz über die Corona-Maßnahmen. Er hat den Eindruck, dass der Mittelstand und Kultur nicht mehr sein sollen.

An Pfingsten 2020 könnten die Schattiner Künstler Claus Görtz (r.) und Dietrich Klein noch zu einer gemeinsamen Ausstellung ins Atelier Görtz einladen. Quelle: Jürgen Lenz

Über die Absage von „Kunst offen“ sagt Claus Görtz: „Das Meiste passiert doch draußen.“ Dort sei es erwiesenermaßen so gut wie unmöglich, sich anzustecken. Ihm würden die anderen Künstler leidtun. „Ich bin ein starker Kritiker der Corona-Maßnahmen“, erklärt er. Dann betont Claus Görtz: „Ich bin trotzdem nicht im rechten Lager angesiedelt.“

Pfingsten 2020 durften Claus Görtz und drei weitere Kunstschaffende in Schattin ihre Werke noch der Öffentlichkeit präsentieren. Das „Kunst- und Musikfreude“ genannte Fest im Ort mit zahlreichen Ausstellungen, Konzerten und einem Programm für Kinder fiel allerdings aus. Jetzt erklären die Organisatorinnen und Organisatoren vom Verein „Schadule“: „Die derzeitige Lage betrifft uns alle und zieht auch längerfristiges Denken mit sich.“ Schweren Herzens, aber mit Rücksicht auf die Gesundheit aller habe der Verein bereits im vorigen Jahr die 6. Schattiner Kunst- und Musikfreude abgesagt. Die Corona-Pandemie halte leider an und lasse keine konkreten Planungen zu.

Kreative Grevesmühlenerin Hannelore Krull beteiligt sich seit 1996 an Malkursen und -exkursionen der Kreisvolkshochschule. Ihre Bilder waren bereits in zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen zu sehen. Im vorigen Jahr präsentierte das Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg ihre Gemälde in der Sonderausstellung „Mecklenburger Natur in Öl und Acryl.“ Weitere Ausstellungsorte: das DRK-Krankenhaus in ihrer Heimatstadt Grevesmühlen, das Rathausfoyer, das Städtische Museum, das Hotel „Am See“. Dreimal zeigte Hannelore Krull ihre Bilder in der Galerie Pingelhof in Alt Damerow. In dem Ort wurde sie am 2. Dezember 1939 geboren.

Nach Angaben von Klaus-Jürgen Ramisch, Sachgebietsleiter Kultur im Landkreis Nordwestmecklenburg, wird an Alternativen zu „Kunst offen“ gearbeitet. Die Aktion sei ein wichtiges jährliches Schaufenster für die Kunst- und Kulturszene. Nach Pfingsten werde die ganzjährig gültige „Kunst offen“-Broschüre über die Tourist- und Stadtinformationen als Atelierführer in der gesamten Region an Gäste verteilt. „Bis Ende Juni werden der Tourismusverband Mecklenburgische Ostseebäder und der Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin gemeinsam mit den Kulturämtern alternative Ideen für die Kommunikation der Teilnehmer während der folgenden Monate erarbeiten“, kündigt die Kreisverwaltung an. Ziel sei es, Gäste und Einheimische immer wieder einzuladen, die Kunstszene der Region zu entdecken.

Gartenlesungen im Literaturhaus

Der Landkreis plant ein Projekt „Kultur in Air – Kultursommer zwischen Ostseeküste und dem Schweriner See“. Dafür hat er nach eigenen Angaben 100 000 Euro bei der Kulturstiftung des Bundes beantragt. Der Kreis steuere 24 000 Euro aus seinem Kulturetat bei.

Zunächst seien Veranstaltungen an 13 Orten vorgesehen, so ein offener Kunstraum – „Das Eck“ in Grevesmühlen, Gartenlesungen am Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz, eine Open-Air-Ausstellung in Boltenhagen und eine Aktion „Mit Pflanzen kreativ gestalten“ beim Verein „Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern“ in Groß Rünz.

Claus Görtz kann sich bisher trotz der vielen Einschränkungen finanziell über Wasser halten. Er berichtet: „Ich komme über die Runden – noch.“ Die in Lübeck und Berlin ansässige Galerie Heissingsart verkauft immer wieder eine Figur, die Claus Görtz geschaffen hat. Der Künstler aus Nordwestmecklenburg bleibt zuversichtlich: „Es findet sich immer ein Weg. Man muss flexibel sein.“

