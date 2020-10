Grevesmühlen

So bunt wie die Blätter an den Bäumen, so abwechslungsreich zeigt sich aktuell das Herbstwetter. Dauerregen in den Herbstferien, die erste Sturmflut der Saison, dazu teilweise strahlender Sonnenschein und 15 Grad Celsius, dann wieder Nebel am frühen Morgen – da ist vor allem für Fotografen Hochsaison. Auch die Sonnenuntergänge der vergangenen Tage, bei denen sich der Himmel über der Region feuerrot färbte, bot faszinierende Anblicke.

Kaum eine Jahreszeit bietet so viele Motive wie der Herbst. Deshalb haben sich Leser und OZ-Mitarbeiter auf den Weg gemacht, um die Stimmungen einzufangen.

Und wenn auch sie tolle Bilder haben, dann schicken Sie sie uns an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de. Wir freuen uns auf Ihre Fotos.

Blick über den Südosten von Grevesmühlen. Quelle: Helmut Strauß

Kraniche ziehen über Nordwestmecklenburg. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Sonnenuntergang über dem Marktplatz von Grevesmühlen Quelle: Prochnow

Von Michael Prochnow