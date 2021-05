Grevesmühlen

Schick und ordentlich sieht’s jetzt rund um den Bahnhof in Grevesmühlen aus. Bauarbeiter haben den denkmalgeschützten Vorplatz neu gestaltet, 50 Parkplätze für Pendler geschaffen, die Straßen Zum Bahnhof und Gebhartweg asphaltiert und aus Trampelpfaden im Park richtige Fußwege gemacht.

Was Einwohnern und Besuchern von Grevesmühlen ebenfalls ins Auge fällt: Auf dem Vorplatz steht wieder die Bahnhofsuhr – und sie zeigt sogar die richtige Zeit. Das hat sie viele Jahrzehnte nicht gemacht. Zuerst war sie ramponiert, kaputt, ein Zielobjekt von Zerstörungswut. Am 17. April 2014 wurde sie dann abgebaut, um später frisch saniert im Foyer des Rathauses zu stehen. Nun ist sie wieder an ihrem angestammten Platz auf einem neu aufgemauerten Sockel. Generationen von Grevesmühlenern gingen an ihr vorbei auf dem Weg zur Arbeit, in den Urlaub oder zur Herzallerliebsten.

Rotary-Club übernahm Kosten und Arbeit

„Die Grevesmühlener finden diese Uhr sehr wichtig“, sagt Roland Anderko, Mitglied des Rotary-Clubs Grevesmühlen. Anderko hatte die Initiative zum Restaurieren der Bahnhofsuhr in seiner Heimatstadt ergriffen. Der Club übernahm die Kosten. Mitglieder erledigten einen Großteil der Arbeiten.

Dafür dankte ihnen Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) vor der feierlichen Enthüllung der Bahnhofsuhr. Er sagt, ohne dass sich Tüftler der Uhr angenommen hätten, wäre die Restaurierung nicht möglich gewesen. Club-Präsident Torsten Kossyk antwortete: „Wir wollen die Lorbeeren nicht alleine haben. Viele Firmen in der Region haben das Projekt tatkräftig unterstützt.“ Zu ihnen gehört der Lackierbetrieb Cekici.

Eine Baufirma sichert mit ihren Arbeiten eine Böschung. Quelle: Jürgen Lenz

Sehr engagiert haben sich zwei Mitglieder des Rotary-Clubs Grevesmühlen. „Besonders Herrn Hans-Martin Steffen gilt unser Dank, der sich als Rotary-Mitglied und ehemaliger Bauamtsleiter der Aufgabe gewidmet hat, Gehäuse und Innenleben der Uhr in Feinarbeit zu restaurieren“, erklärt die Stadtverwaltung. Sehr rührig war auch Martin Klein, Diplomingenieur und Chef der Grevesmühlener Ellcie Industries GmbH.

„Es war eine Herausforderung.“

Hans-Martin Steffen berichtet: „Es war eine Herausforderung.“ Die 1937 installierte Uhr war verrottet und besaß kein eigenes Uhrwerk. Sie wurde in früheren Zeiten von Bad Kleinen aus gesteuert. Jetzt hat sie ein Uhrwerk. Das ist funkgesteuert, müsste also immer die korrekte Zeit anzeigen.

Weltweite Gemeinschaft Der Rotary-Club Grevesmühlen wurde am 2. Oktober 1991 durch den Rotary-Club Lübecker Bucht - Timmendorfer Strand gegründet. Er hat derzeit nach eigenen Angaben 30 Mitglieder. In Deutschland treffen sich rund 56 700 Frauen und Männer in 1097 Clubs. Die weltweit tätige Gemeinschaft erwartet von ihren Mitgliedern herausragende berufliche Leistungen, persönliche Integrität, eine weltoffene Einstellung und die Bereitschaft zu gemeinnützigem Engagement.

Lars Prahler sagt: „Jeder Grevesmühlener verbindet etwas mit dieser Bahnhofsuhr.“ Sie sei ein i-Tüpfelchen für das, was mit dem Bahnhof und dem Umfeld passiert ist und noch passieren wird. „Viele Städte beneiden uns darum“, meint der Bürgermeister von Grevesmühlen. Der Bahnhof sei ein Aushängeschild für die Stadt.

Ordentlich sieht der Vorplatz des Bahnhofs in Grevesmühlen nach der Sanierung aus. Quelle: Jürgen Lenz

Tatsächlich präsentiert sich Grevesmühlen ganz anders als ähnlich große Städte. Während die Empfangsgebäude in vielen Orten seit Jahrzehnten leer stehen und immer mehr verrotten, hat Grevesmühlen einen schmucken Bürgerbahnhof geschaffen. Entschlossenheit und viel Ausdauer machten möglich, was anderen Kommunen nicht gelungen ist.

Ministerium übernimmt Großteil der Kosten

Ungewöhnlich erfolgreich war Grevesmühlen, wenn es darum ging, Zuschüsse zu bekommen, um das historische Empfangsgebäude instand zu setzen und das Innere für neue, bürgernahe Zwecke umzugestalten. Dieselbe Karte spielt die Stadt jetzt wieder aus. Zwar wird sie unter dem Strich 2,1 Millionen Euro für die Neugestaltung des Umfelds ausgeben, doch den Großteil, nämlich 1,6 Millionen Euro, holt sich Grevesmühlen vom Infrastrukturministerium. „Hintergrund ist ein Förderprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur von Bahnhöfen in MV“, erläutert die Verwaltung. Im Januar vorigen Jahres vollzog Minister Christian Pegel (SPD) den ersten Spatenstich.

Das historische Toilettenhäuschen muss noch saniert werden. Quelle: Jürgen Lenz

Für den Vorplatz haben die Bauarbeiter das alte Pflaster wiederverwendet. Ganz fertig sind sie mit dem Gelände rings um den Bahnhof noch nicht. „Es sind noch Restarbeiten zu erledigen“, erklärt Lars Prahler. Auch würden noch Bänke und die Skulptur „Lukullischer Traum“ aufgestellt.

Hoffnung fürs ehemalige Toilettenhäuschen

Hoffnung gibt’s jetzt fürs ehemalige Toilettenhäuschen. Es soll saniert werden. Der Bürgermeister kündigt an: „Es wird als nächstes angepackt.“ Und wieder scheint es, als bewerbe sich Grevesmühlen erfolgreich um Zuschüsse. Nach Lars Prahlers Auskunft besteht die Hoffnung auf Geld aus dem Leader-Förderprogramm. Die Abkürzung steht für „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“, was soviel bedeutet wie „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.“ Das Geld stammt aus dem Haushalt der Europäischen Union.

Noch ist unklar, wann genau das ehemalige Toilettenhäuschen fertig saniert sein könnte. Fest steht: Bis dahin werden die Zeiger der Bahnhofsuhr noch viele Runden drehen.

