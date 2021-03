Grevesmühlen

Temperaturen von Minus zwei Grad und ein klarer Himmel sorgten am Mittwochmorgen für faszinierende Bilder über Grevesmühlen. Nach der dicken Nebelsuppe am Dienstag, die sich den ganzen Tag nicht wirklich auflöste, sorgt der Mittwoch wieder für deutlich mehr Licht. In den kommenden Tagen meldet sich der Winter noch einmal zurück, laut den aktuellen Wettervorhersagen soll es noch einmal kalt werden. Wenn auch Sie tolle Fotos haben, schicken Sie sie einfach an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de.

Von Michael Prochnow