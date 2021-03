Grevesmühlen

Sie sind in der Lage, innerhalb weniger Stunden ein mobiles Krankenhaus einzurichten. Dafür verfügt die Medical Task Force, die unter anderem ihren Sitz in Grevesmühlen hat, über 120 Männer und Frauen sowie diverse Technik, Ausrüstung und hochmoderne Fahrzeuge. Die Arbeit in der MTF ist ehrenamtlich und verlangt von den Helfern umfassende medizinische und technische Kenntnisse.

Auch deshalb gehören allein 45 Mitarbeiter des Grevesmühlener Krankenhauses zur MTF 13, wie die Gruppe offiziell heißt, die für Westmecklenburg bereitsteht. Steffen Kuse, Rettungsassistent und Mitarbeiter in der Leitstelle Schwerin, ist einer von ihnen.

Gemeinsames Training derzeit nicht möglich

Steffen Kuse von der MTF in Grevesmühlen: „Die letzte große praktische Übung war Ende 2019.“ Quelle: Michael Prochnow

Doch Corona hat auch die Arbeit der Notfallhelfer kräftig ausgebremst. „Die letzte große praktische Übung war Ende 2019“, berichtet Steffen Kuse. „Das ist natürlich viel zu lange her. Aber im Moment sind uns die Hände gebunden.“ Lehrgänge gibt es zwar nach wie vor, um das Wissen aufzufrischen, aber die finden in der Regel online statt. „Oder in ganz kleinen Gruppen, aber auch dabei müssen wir Abstand halten. Doch wie will man vernünftig trainieren, wenn es zum Beispiel darum geht, gemeinsam eine Station aufzubauen oder Verletzte zu transportieren?“ Am 8. Mai 2021 steht die nächste große Übung im Terminkalender der MTF-Mitglieder aus Grevesmühlen. „Es ist derzeit mehr als fraglich, ob diese Übung stattfinden kann. Ich gehe davon aus, dass es nichts wird.“ Und dennoch müssen Kuse und seine Mitstreiter sich weiterbilden und vor allem die Technik warten.

Fahrzeuge müssen regelmäßig bewegt werden

Die Fahrzeuge der Medical Task Force Grevesmühlen stehen in einer großen Halle. Quelle: Michael Prochnow

An einem geheimen Ort in Grevesmühlen stehen die Spezialfahrzeuge der Gruppe. Darunter sechs Krankenwagen und etliche Lkw mit Spezialausrüstung und Sonderausstattungen. Die Fahrzeuge müssen regelmäßig bewegt werden. „Man kann die Autos nicht einfach abstellen und dann nach anderthalb Jahren losfahren. Wir müssen regelmäßig Bewegungsfahrten durchführen. Und ja, auch im Stand geht ab und an mal etwas kaputt“, berichtet Steffen Kuse, der alles daransetzt, die ehrenamtlichen Helfer nicht nur bei der Stange zu halten, sondern auch für künftige Aufgaben zu motivieren. „Ohne gemeinsame Veranstaltungen, ohne die realen Treffen ist es schwer, alle im Team zu halten.“ Aus den Gesprächen mit den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren weiß Steffen Kuse, dass es den Brandschützern genauso geht. „Auch dort fehlen die gemeinsamen Aktivitäten, die auch den Reiz ausmachen – die Gruppe fehlt. Das ist einfach so in dieser Zeit.“ Und natürlich das gemeinsame Training. Denn in der Theorie eine mobile Krankenstation für mehrere hundert Verletzte zu errichten, ist schon kompliziert genug. Ohne das in der Praxis mehrmals zu üben, allerdings eine extrem große Herausforderung. „Wir brauchen das Training, ich hoffe, dass wir bald wieder loslegen können.“

Krankenhäuser entlasten

Denn die MTF sind ein wichtiger Teil der Notfallkette im Land. Auch wenn sie derzeit noch nicht angefordert worden sind, stehen sie bereit, um Krankenhäuser und andere Einrichtungen zu entlasten. Laut Steffen Kuse habe er die Hilfe bereits angeboten. „Aber bisher wurden wir noch nicht angefordert.“ Auf die Frage, weshalb es neben Feuerwehr, THW, Bundeswehr und den regulären Notfallkräften, wie dem Rettungsdienst, zusätzlich eine Medical Task Force braucht, für den hat Steffen Kuse eine einfache Antwort: „Weil diese bei wirklich großen Notlagen sowohl die Krankenhäuser als auch alle anderen medizinischen Einrichtungen entlastet, die dann schnell an ihre Grenzen stoßen würden.“

Von Michael Prochnow