314 000 Euro hat die Stadt Grevesmühlen im vergangenen Jahr über die Vollstreckungsabteilung eingetrieben, 2015 waren es nur 202 000 Euro. Erstaunlich dabei: Obwohl mehr Geld eingenommen wurde, ist die Zahl der Schuldner beziehungsweise der Fälle gesunken. 2015 waren es rund 1900 Fälle, die die beiden Mitarbeiterinnen im Grevesmühlener Rathaus bearbeitet haben, im vergangenen Jahr 1500.

So weit die Statistik. „In der Praxis ist es so, dass diese Zahl nur die neuen Fälle umfasst – dazu kommen die alten Fälle, das sind in der Regel pro Jahr noch einmal 1500, um die wir uns regelmäßig kümmern“, sagt Tina Kellotat, eine von zwei Mitarbeiterinnen, die in der Vollstreckung tätig sind.

Hohe sechsstellige Summen stehen im Raum

Amtsleiterin Kristine Lenschow, Kämmerin der Stadt, hat die jüngsten Zahlen in der Stadtvertretung veröffentlicht. Die gestiegenen Einnahmen durch die Vollstreckung sind durchaus positive Nachrichten für den Haushalt der Stadt. „Es geht hier schließlich um sechsstellige Summen.“ Die teilen sich auf in die Kosten, die durch nicht gezahlte Steuern, Bußgelder, Straßenausbaubeiträge und Feuerwehreinsätze auflaufen, und in jene Bereiche, bei denen die Stadt Mieten und/oder Kaufpreise für Immobilien eintreiben muss.

Allerdings sind die 2019 eingetriebenen 314 000 Euro nur ein Teil der Gesamtsumme, die säumige Zahler einbehalten haben. Die gesamten Außenstände im vergangenen Jahr beliefen sich auf 843 000 Euro.

Verstärkung im Notfall durch das Ordnungsamt

Die Vollstreckung allerdings ist das letzte Mittel, das die Kommune anwendet. Vorher kommen Mahnungen und Angebote zu Ratenzahlungen. „Erst dann klingeln wir bei den Schuldnern“, erklärt Tina Kellotat. Die 25-Jährige macht ihren Job nicht nur mit Leidenschaft, sie bringt auch die notwendigen Eigenschaften mit, um den richtigen Ton zu treffen. „Wir sind ja keine Unmenschen, man kann mit uns reden.“

Kämmerin Kristine Lenschow Quelle: Prochnow

Und genau das würden sie auch tun. Nur im äußersten Notfall holen sich die Frauen Verstärkung beispielsweise durch die Kollegen vom Ordnungsamt. „Aber das ist die absolute Ausnahme.“ Ein Foto von sich möchte sie dennoch nicht in der Zeitung sehen.

Zehn neue Fälle pro Tag in Grevesmühlen

Zehn neue Fälle landen pro Tag auf den Schreibtischen von Tina Kellotat und ihrer Kollegin. Plus die Altfälle, die bearbeitet werden müssen. Denn oft reicht ein Anruf oder ein Schreiben nicht aus. Ein nicht unerheblicher Teil der Arbeit der beiden Frauen macht das Eintreiben der Rundfunkgebühren aus, die die Kommunen eintreiben müssen. Immer wieder müssen sich die Mitarbeiterinnen der Stadt die gleichen Begründungen anhören, weshalb die Kunden nicht zahlen wollen.

Wenn die Schulden drücken Die Vollstreckung durch die Kommunen hat rechtlich nichts mit dem Gerichtsvollzieher zu tun, der nach einem richterlichen Beschluss aktiviert wird. Die Städte und Gemeinden haben eigene Möglichkeiten, ihre Außenstände einzutreiben, ohne dass ein Gericht tätig werden muss. Und zwar durch die Vollstreckung – und die Mitarbeiter der Kommune. Die können im Zweifelsfall auch Wertgegenstände, Löhne, Mieten etc. pfänden und aufrechnen.

Man habe keinen Vertrag mit der Rundfunkanstalt, dem NDR etc. „Diskutieren bringt nichts, darauf lasse ich mich gar nicht erst ein“, sagt die 25-Jährige. „Meistens drehen sich die Debatten im Kreis. Und am Ende ist es meine Aufgabe, die Forderungen einzutreiben.“ Punkt.

Kralle am Auto ist ein probates Mittel

Dass die Summe der Einnahmen in der Vollstreckung in den vergangenen fünf Jahren um ein Drittel angestiegen ist, hängt unter anderem mit den Maßnahmen zusammen, die die Kommune anwendet. „Die Kralle am Auto ist ein gutes Werkzeug“, erklärt Tina Kellotat. Wer es auch trotz der Stilllegung des eigenen Fahrzeugs nicht schafft, sich mit der Stadt auf Stundung oder Ratenzahlung zu einigen, der findet sein ehemaliges Kfz auf der Zollauktion wieder.

Dort versteigern die Kommunen die beschlagnahmten Autos und Wertgegenstände. Allerdings schauen sich die Mitarbeiterinnen vorher andere Wege an. Lohnpfändungen sind eher die Regel, Lebensversicherungen können auch einkassiert werden.

Reichsbürger wehren sich gegen Zahlungsaufforderungen

Doch das ist tatsächlich das letzte Mittel. Wie Tina Kellotat beschreibt, seien die meisten Schuldner durchaus einsichtig. Der Ton mache die Musik. „So, wie man eben in den Wald hineinruft. Manche haben einfach vergessen zu bezahlen, andere leben von einem Tag auf den anderen, wieder andere bekommen ihre Finanzen nicht in den Griff.“

Die wenigsten würden vorsätzlich das Geld zurückhalten. So wie die Reichsbürger, die sich gegen sämtliche Zahlungen an den Staat wehren. „Auch die haben wir hier“, sagt Kämmerin Kristine Lenschow. „Zum Glück nur sehr wenige, aber diese Fälle melden wir an die zuständigen Stellen beim Land.“ Auch hier gilt: Diskutieren bringt nichts.

Wenn aus einem Knöllchen mehr als 100 Euro werden

Wie schnell man in der Schuldenfalle landen kann, zeigt ein einfaches Beispiel in Sachen Falschparken. Der Strafzettel, der eigentlich 25 Euro kostet, wächst immer weiter. Denn 28,50 Euro kostet das Bußgeld, weil der Halter nicht gezahlt hat, 2,50 Euro Mahngebühren summieren sich dazu, wenn die Vollstreckung eingeschaltet wird, dann kostet jeder Handgriff zusätzlich 26,80 Euro.

„Und das geht immer so weiter, bis der Schuldner und wir eine Lösung gefunden haben“, beschreibt Tina Kellotat den Ablauf. In der Regel einigen sich Stadt und Bürger auf Ratenzahlungen. „Die Raten sind manchmal so gering, dass man sich wundert über die Beträge. Aber wichtig ist, dass wir eine Lösung haben“, so Kristine Lenschow.

Von Michael Prochnow