Grevesmühlen: So viel Geld spendeten die OZ-Leser bereits für die Weihnachtsaktion

Mehr als 4900 Euro sind bisher bei der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zusammengekommen. Das beim DRK-Kreisverband eingerichtete Konto füllt sich zusehends, ebenso die Spendenbox, die in der Redaktion der Grevesmühlener Lokalredaktion aufgestellt ist. In die steckte auch Carl Dutschke fünf Euro. Die Summe nahm der Neunjährige aus seinem Sparschwein. Seine Mutter Steffi Dutschke, die den Jägerhof in Dassow betreibt, legte noch einmal 100 Euro drauf.

Carl Dutschke spendet fünf Euro von seinem Taschengeld; der Jägerhof, den seine Eltern betreiben, hat 100 Euro für die Aktion zur Verfügung gestellt. Quelle: Michael Prochnow

Die Familie unterstützt die Weihnachtsaktion bereits seit mehreren Jahren – und will auch in Zeiten von Corona an der Tradition festhalten, obwohl sie ihr Restaurant selbst vorübergehend schließen mussten.

Auch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss schaute in der Redaktion vorbei und spendete aus eigener Tasche 500 Euro. Vielen Dank dafür!

Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss (SPD) spendete privat 500 Euro für die Weihnachtsaktion. Quelle: Michael Prochnow

Die OZ erfüllt Wünsche

Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die OZ die Fördervereine aller neun Grundschulen in der Region: „ Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen sowie die Einrichtungen in Boltenhagen, Dassow, Selmsdorf, Kalkhorst, Herrnburg und Schönberg und die Evangelische Inklusive Schule in Schönberg.

Hier können Sie spenden Die OZ-Weihnachtsaktion läuft über ein Spendenkonto des DRK-Kreisverbandes. Von dort aus wird das Geld später verteilt. Empfänger: DRK-Kreisverband NWM IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57 BIC: NOLADE21WIS Kennwort: OZ-Weihnachtsaktion

Als zweites Projekt wird die OZ das Hospiz im Schloss Bernstorf berücksichtigen, das mit den Spenden eine Zimmerpatenschaft ermöglichen möchte. Finanziert werden sollen unter anderem der Mehraufwand durch die hauseigene Küche, die tiergestützte Therapie mit Alpaka Leopold, individuelle Wünsche der Gäste und – sofern dies nicht von den Angehörigen finanzierbar ist – die Fahrtkosten für ein letztes Familientreffen.

Boxen für Schachfiguren

Bei einer Vielzahl von Schulfördervereinen steht schon fest, wie sie das Geld einsetzen. Für die Kalkhorster Schüler soll ein Zirkusprojekt realisiert werden, für das Schulgelände in Dassow soll es ein neues Klettergerüst sein und die Grundschule „ Fritz Reuter“ will in den medialen Unterricht investieren. Auch für die Boltenhagener Schule gibt es Pläne. Hier besteht der Wunsch, Outdoor-Aufbewahrungsboxen für die Schachfiguren des Schulhofes anzuschaffen. Spenden helfen dabei sehr weiter. „Im Moment sind durch die Corona-Situation alle Aktivitäten eingeschlafen. Es besteht keine Planungssicherheit bei Projekten. Selbst unsere Haupteinnahmequelle, der Adventsbasar, sowie der Verkauf von Kaffee und Kuchen an der Seebrücke durften nicht stattfinden“, bedauert der Vereinsvorsitzende Alexander Marx.

Den Schulförderverein – so wie er jetzt besteht – gibt es seit 2006. „Gegründet worden ist er am 9. März. Es existierte zwar schon vorher ein Verein, aber der löste sich aus Mangel an Mitgliedern auf“, so Marx. Zurzeit sind 118 Mitglieder aktiv. Zu den wiederkehrenden Projekten zählen der Adventsbasar (die Einnahmen werden auf die Klassen und den Hort verteilt), das Einschulungscafé, die Finanzierung der Hausaufgabenhefte für die Erstklässler und des Verkehrswachtprojekte für die Drittklässler. Und: Pro Kind gibt es auch einen Klassenfahrtzuschuss.

Der ehemalige Verein unterstützte zudem viele Projekte mit mehreren Tausend Euro. Mit dabei waren die Schulhofgestaltung, die Ausstattung des Computerkabinetts mit 14 Laptops, die Anschaffung eines Beamers für die Schule und von Fahrgeräten für den Hort. „Aktuell sind wir in der Beschaffungsphase einer Outdoor-Tischtennisplatte. Die Planung der Gemeinde und der Schule ist hierzu abgeschlossen. Wir hoffen, das Projekt noch in diesem Jahr abzuschließen“, so Alexander Marx.

Danke an die Unterstützer der OZ-Weihnachtsaktion: Johannes Petersen (100 Euro), Werner Zehringer (100), Reinhard Wedell (20), H.-D. Grevesmühl (20), Kurt und Erika Fiedler (30), Ilse-Marianne Düwel (50), Ralf-Peter Herbort (100), Jürgen und Heidi Timm (20), Renate Decker (20), Ernst Wieschendorf (25), Michael Radmer (30), Reinhard Heth (5), Norbert Schröder (10), Andree Becker (10), Ingrid Jäger (10), Ilse Kreutzfeld (10), Ursula und Hermann Kunkel (10), Annegret Frank (10), Dieter Kreibich (15), Harald u. Susanne Meier (20), Manfred und Anita Kosanke (20), Georg Tretow (20), Norbert Kaminski (20), Klaus-Dieter und Ingrid Reifenschneider (20), Stephan und Monika Staps (20), Doris Schultheiss (20), Albrecht und Edeltraud Kujath (20), Axel Melowski und Manuela Westphal (25), Elke und Gerhard Gnass (30), Wolfgang Trottnow (50), Steffen und Kerstin Michael (50), Fred und Heidi Hardow (50), Gerlinde Frahm (10), Christa Ehlers (10), Christa Frank (10), Wolfgang und Gitta Kappel (10), Helmut und Ingrid Meise (20), Elvira Waschkau (20), Isolde Kessin (20), Martina Tralau (20), Werner und Karin Armenat (20), Gerd und Brundhilde Mintzlaff (30), E. + E. Bloch Markt Apotheke (100) und alle anonymen Spender.

Von Jana Franke