Ob Freizeitprojekte, Spielgeräte für Schulhöfe oder die Ausstattung des medialen Unterrichts: Die Wunschlisten der Schulfördervereine in und um Grevesmühlen sind geschrieben. Die OZ unterstützt mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ außerdem das Hospiz in Bernstorf.

Grevesmühlen: So viel Geld spendeten die OZ-Leser für die Weihnachtsaktion

