Grevesmühlen: So viel spenden Leser für Schulfördervereine und das Hospiz

Grevesmühlen

Was für eine tolle Summe: 11 501 Euro sind mit der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zusammengekommen. So viel wie schon lange nicht mehr. Es ist der höchste Betrag seit 2011. „Ich freue mich sehr über diese Summe, erst recht in dieser für alle turbulenten Zeit. Vielen Dank an die Leser und die Unterstützer der Weihnachtsaktion“, erklärt Grevesmühlens Redaktionsleiter Michael Prochnow.

1501 Euro fürs Hospiz

In den Fokus gerückt war mit der diesjährigen Weihnachtsaktion unter anderem das Hospiz im Schloss Bernstorf. 1501 Euro der Spenden wandern nun auf das Konto des Fördervereins der Einrichtung, um eine Zimmerpatenschaft zu realisieren. Heißt: Finanziert werden sollen unter anderem der Mehraufwand durch die hauseigene Küche, die tiergestützte Therapie mit Alpaka Leopold, individuelle Wünsche der Gäste und – sofern dies nicht von den Angehörigen finanzierbar ist – die Fahrtkosten für ein letztes Familientreffen.

„Im Biohospiz Schloss Bernstorf ist es unser Anspruch, den Gästen die verbleibende Zeit so schön wie möglich zu gestalten und die individuellen Wünsche und Bedürfnisse bestmöglich zu realisieren“, erklärt Isabelle Röhr. Ihr Vater gründete das Hospiz im Schloss. Fünf Prozent der Kosten pro Tag pro Gast muss das Hospiz aus Spenden erbringen. Dies sind für einen Hospizplatz 14,67 Euro pro Tag. Jährlich macht das 5369,22 Euro.

„Wir freuen und bedanken uns sehr, dass die OZ-Leser uns mit dieser Summe unterstützten“, sagt Isabell Röhr. Es ist immer traurig, von Angehörigen Abschied zu nehmen, aber gerade in Zeiten von Corona sei es derzeit überaus schwer unter diesen Umständen. „Wir müssen uns an die Richtlinien halten und dürfen nur einen Besucher zum Bewohner vorlassen“, bedauert sie. Voraussetzung ist hier ein negativer Schnelltest.

10 000 Euro für neun Fördervereine

Über Geld auf dem Konto können sich auch die Fördervereine aller neun Grundschulen in der Region freuen: „Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen sowie die Einrichtungen in Boltenhagen, Dassow, Selmsdorf, Kalkhorst, Herrnburg und Schönberg und die Evangelische Inklusive Schule in Schönberg. Pro Schulförderverein macht das eine Schnapszahl von 1111,11 Euro. „Ich bin überwältigt, wir freuen uns sehr“, sagt Daniela Bärwald. Die Kalkhorsterin ist Vorsitzende des 2008 gegründeten Vereins Kinderkram e.V., der die Schule in Kalkhorst als Förderverein unterstützt.

Die vierstellige Summe soll dort in ein ganz besonderes Projekt fließen. Geplant ist im August ein Zirkusprojekt. Erfahrene Zirkuspädagogen werden mit einem großen Zelt anreisen, in dem die Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klasse eine Woche üben, ihre eigenen Talente entdecken und neue Fähigkeiten entwickeln. Am Ende gibt es eine Vorführung für die Eltern. „Wir hoffen, dass wir bis dahin das Schlimmste, was Corona angeht, überstanden haben“, so Bärwald.

Auch andere Fördervereine haben sich Gedanken gemacht, wie sie das Geld einsetzen wollen. In Boltenhagen zum Beispiel werden Outdoor-Aufbewahrungsboxen für die Schachfiguren des Schulhofes angeschafft. „Meine Freude über die großzügige Zuwendung ist kaum in Worte zu fassen“, sagt der Vereinsvorsitzende Alexander Marx. „Gerade in dieser unruhigen Zeit, in der die Welt aus den Fugen geraten und vieles Gewohnte in weite Ferne gerückt ist, ist es schwer, ein normales Vereinsleben zu gestalten.“ Dennoch hätten sich die aktiven Mitglieder ehrenamtlich immer bemüht, das Beste aus dieser Situation zu machen. „Leider konnten die großen Events, in denen immer großzügig gespendet wurde, wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im vergangenen Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Gerade aus diesem Grund ist diese Spende ein wahrer Geldsegen für unseren Verein, um auch 2021 die Kinder der Grundschule unterstützen zu können.“

In Selmsdorf werden mindestens zweimal pro Jahr zusammen mit der Bibliothekarin Leseabende realisiert. Für die schönsten Geschichten gab es Gutscheine für ein Buchgeschäft. „Das würden wir mit den Spenden der OZ weitermachen“, berichtet die Vereinsvorsitzende Lilia Mohrmann. Der Dassower Verein möchte für das Schulgelände ein neues Klettergerüst anschaffen. Beamer, Drucker oder auch Lern-, Förder- und Forderprogramme für die Schüler stehen in der Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen oben auf der Wunschliste. Über alle realisierten Projekte wird die OZ berichten.

Maßgeblich beteiligt an der Spendensumme sind die vier Grevesmühlener Apotheker Stephan Holm-Bertelsen von der Stadtapotheke, Horst Nitsch von der See-Apotheke, Waldemar Gerull von der Reuter-Apotheke und Stefan Bloch von der Markt-Apotheke. Jedes Jahr verkaufen sie Kalender an ihre Kunden – verbunden mit der Bitte um eine Spende für den guten Zweck. 1030 Euro kamen somit zusammen, die in die Spendenbox wanderten. Vielen Dank!

Von Jana Franke