Grevesmühlen: So will die Stadt die Feuerwehr unterstützen

Das Jahr 2020 hatte 366 Tage. An 108 Tagen davon waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen im Einsatz – an einigen sogar mehrfach, so zum Beispiel am stürmischen 9. Februar, als die Sirene fünfmal ertönte. Am wenigsten zu tun hatte die Feuerwehr im November mit nur drei Einsätzen. In den einstelligen Bereich gehen auch der Januar, Oktober und Dezember mit jeweils acht Einsätzen. Am meisten zu tun hatten sie in den Monaten Februar, März und Juli, in denen sie jeweils 16-mal ausrücken mussten. Jeweils 15 Einsätze zählten sie im August und September, 13 im Mai, zwölf im April und elf im Juni.

Die Zahlen zeigen, dass die Kameraden bis auf November 2020 mindestens einmal pro Woche zum Einsatz müssen, in der Regel öfter. Sie riskieren Kopf und Kragen und opfern jede Menge Zeit für ihr Ehrenamt. 45 Aktive zählt die Wehr, darunter zwei Frauen. Damit sie auch künftig über genügend Männer und Frauen verfügt, soll sie attraktiver werden. Dafür macht die Stadt Grevesmühlen jetzt zusätzliche Mittel locker. In den Ausschüssen gab es bereits grünes Licht für die „Zuwendungsordnung für die Feuerwehr“.

Stadtvertreter entscheiden am 8. Februar

Was recht steif klingt, hat unter anderem damit zu tun, dass es immer schwerer wird, Fahrer für die schweren Feuerwehrautos zu finden. Denn dafür ist ein Lkw-Führerschein notwendig. Das Problem: Es sind wenig Lastwagenfahrer unter den Feuerwehrleuten, weil sich Job und Ehrenamt schwer unter einen Hut bringen lassen. Zwischen 3000 und 5000 Euro kostet so ein Führerschein der Klassen C/E (Lastwagen mit Anhänger). Privat leistet sich kaum jemand diesen Luxus. Die Stadt plant nun, den Führerschein zu bezuschussen. Die Stadtvertretung berät am 8. Februar abschließend. Denn eine Frage muss noch geklärt werden: Zahlt die Stadt 70, 90 oder sogar 100 Prozent der Kosten?

Aufsehenerregende Einsätze 19. November: Ein Feuer legt in einem Technikraum in der Upahler Molkerei die komplette Produktion lahm. 11. September: Eine Stadtvilla in der Rosa-Luxemburg-Straße in Grevesmühlen brennt. Erschwert wurden die Löscharbeiten vor allem durch unzählige Möbelstücke und Müllsäcke, die im Gebäude verteilt waren. 8. September: Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Plüschow brennt. Ursache war ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand. 6. September: Ein schwerer Patient musste in Grevesmühlen aus seiner Wohnung getragen werden. 18. August: Nach einem Gewitter mit Starkregen stand die Tiefgarage des Sparkassengebäudes etwa 70 Zentimeter unter Wasser. 16. August: Ein Wohnmobil verunglückte nach einer Reifenpanne auf der A20. Übrig blieben Hunderte Trümmerteile. Die Insassen wurden nur leicht verletzt. 8. August: Ein elfjähriger Ausreißer löste einen Einsatz am Bahnübergang in Neu Degtow aus. Er war aus einer Betreuungseinrichtung in Grevesmühlen weggelaufen. 31. Juli: Eine Strohmiete brennt auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in Testorf-Steinfort. 15. Mai: Gerufen wurden die Kameraden zu einer Tierrettung. Eine Passantin hatte an der B105 in Höhe der Skaterbahn eine Vogelspinne entdeckt. Die stellte sich als Spielzeug heraus. 22. April: Bei Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau wurde in Neu Degtow eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Haushalte mussten evakuiert werden. 30. März: Mehrere Personen waren im Wohngebiet Am Wasserturm im Fahrstuhl eingeschlossen. 12. März: In der Lübecker Straße in Grevesmühlen drohte bei Sturm ein Baum auf ein Wohnhaus zu stürzen. 5. Februar: Ein dreijähriges Kind schaltete im Wohngebiet An der Trift in Grevesmühlen in einem unbeobachteten Moment den Herd in der Küche an, auf dem Gegenstände lagen, die Feuer fingen.

Im Hauptausschuss sprach sich unter anderem Thomas Krohn (CDU) für 100 Prozent aus. Zum einen hätten die Kameraden das verdient, zum anderen sei der bezuschusste Führerschein privat nicht nutzbar, sondern nur im Einsatz. „Wollen die Kameraden privat einen Lkw fahren, müssen sie eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer machen“, verdeutlichte er. Die Verwaltung machte den Vorschlag von 90 Prozent, während noch im Finanzausschuss 70 Prozent im Raum standen. Am Ende einigte sich der Hauptausschuss auf 100 Prozent. Dieser Vorschlag soll nun in die Stadtvertretung gehen.

1500 Euro zur freien Verfügung

Zusätzlich zur Finanzierung der Führerscheine soll die Feuerwehr pro Jahr ein Budget von 1500 Euro zur freien Verfügung erhalten, um zusätzliche Anschaffungen zu finanzieren. Zwar ist die Stadt als Träger der Wehr auch für die Finanzierung zuständig, doch einfacher sei, wenn die Feuerwehr eigenständig und ohne großen Aufwand Entscheidungen treffen könne. Belegen müssen die Kameraden die Ausgaben ohnehin.

Das Corona-Jahr war auch für die Feuerwehr ein ganz besonderes. „Die Pandemie hat die Einsätze nicht beeinträchtigt, aber Rettungseinsätze in Wohnungen wie Türöffnen, Wasserschäden oder Hilfeleistungen durften wir nur mit Maske machen“, erklärt Wehrführer Steve Klemkow. Schnelltests gab es für die Kameraden nicht. „Wir appellieren, nicht zum Einsatz zu kommen, wenn Krankheitssymptome vorliegen, und sei es nur ein kleiner Schnupfen“, führt er aus. Das habe auch immer geklappt. „Lieber mit drei Leuten weniger im Einsatz, als gar nicht mehr einsatzbereit.“

Ausbildung komplett eingestellt

Komplett runterfahren mussten sie allerdings die Ausbildung. Die wöchentlichen Übungen finden bereits seit Wochen nicht statt, auch die Kinder und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendwehr müssen noch vertröstet werden. Erfreulichere Nachrichten gibt es dafür, was die Technik betrifft. Seit November ist die Feuerwehr mit einem neuen Mannschaftstransportwagen ausgestattet. Das Fahrzeug war seit November bereits viermal im Einsatz.

Mit Hoffnung schauen die Kameraden auf das kommende Jahr. Dann feiert die Wehr 100 Jahre. Die offizielle Gründungsversammlung fand am 11. Januar 1922 statt. An diesem Tag gründeten 37 Mitglieder des Männerturnvereins die Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen. Seinerzeit war das Feuerwehrgebäude am Lustgarten zu finden.

Von Jana Franke und Michael Prochnow