Grevesmühlen

Nach der ausgefallenen Saison 2020 setzen die Schauspieler und Verantwortlichen im Piraten Open Air-Theater in Grevesmühlen alle Hoffnungen auf die neue Spielzeit, die in 90 Tagen am 18. Juni beginnt und bis Anfang September laufen soll. Damit die Hygieneauflagen erfüllt werden

können, haben bereits Ende vergangenen Jahres die Umbauarbeiten begonnen. Wie weit es damit ist, das berichtet Intendant Peter Venzmer im Interview.

OZ: Wo stehen die Arbeiten jetzt?

Peter Venzmer: Wir liegen bis auf drei Tage, wo es durch die Witterung schwierig war, im Zeitplan. Wir werden 3200 Sitzplätze anbieten zum Start der Spielzeit im Juni.

Intendant Peter Venzmer. Quelle: Michael Prochnow

Die Sitzplätze sind aber nicht alles, was gebaut wird.

Venzmer: Nein, die Sitzplätze sind nur das, was nach außen als erstes zu sehen ist. Wir haben noch viel größere Baustellen, die ganze Entwässerung muss neu bemessen und gebaut werden. Hinter den Tribünen wird alles gepflastert, weil das Publikum teilweise von hinten aufgeht, wir haben die Tribünen in sechs Blöcke aufgeteilt, um alles zu entzerren. Dementsprechend muss auch die Licht- und Tonanlage angepasst und erneuert werden.

Die alte Kulisse aus der Saison 2019 wird demnächst umgebaut. Quelle: Michael Prochnow

Es gibt ein Leitsystem?

Venzmer: Ja, das gibt es. So weiß der Besucher gleich am Eingang, in welchen Bereich er gehen muss, um zu seinem Platz zu kommen. Auch der Eingang selbst wird umgebaut, es gibt verschiedene Kassen, so dass die Gäste von Beginn an geführt werden. Dafür bauen wir zusätzliche Kassen mit Scannerführung sowie getrennt Ein- und Ausgänge ein.

Was investiert das Theater an Geld in die Umbauten?

Venzmer: Viel, eine sechsstellige Summe ist es auf jeden Fall.

Steht das Theater mit den Behörden in Verbindung, was den Start der Saison und die Auflagen betrifft?

Der Eingangsbereich wird neu strukturiert mit zusätzlichen Kassen, einer Scannerführung sowie einem Leitsystem. Quelle: Michael Prochnow

Venzmer: Ja, vor allem das Gesundheitsamt des Landkreises hat uns die entsprechenden Richtlinien zur Verfügung gestellt, mit denen wir arbeiten. Aber wenn sich noch grundlegend etwas ändern sollte, dann wird es kompliziert. Auf der anderen Seite sind die Richtlinien aus meiner Sicht so, dass viel mehr eigentlich nicht geht. Die nächste Steigerung wäre nur, wir dürften nicht spielen.

Der große Unsicherheitsfaktor sind im Grunde genommen die Urlauber, die noch nicht kommen dürfen, richtig?

Venzmer: Das stimmt, ich selbst gehe davon aus, dass bei allem Optimismus, den wir haben, wir zum Saisonstart mit den Umbauarbeiten fertig und spielbereit sind. Das heißt, auch die Darsteller sind bereit, alle Schauspieler sind gebucht, die Verträge sind unterzeichnet. Etwa 25 Prozent der rund 60 000 Besucher pro Saison kommen aus der Region, die anderen 75 Prozent sind Touristen. Und ja, das ist der Unsicherheitsfaktor, wenn die nicht kommen würden, weil die Auflagen es nicht erlauben, hätten wir ein Problem.

Das sind Darsteller für 2021 Die Titelfigur des Capt‘n Joshua Flint verkörpert zum zehnten Mal Benjamin Kernen. Gleichzeitig übernimmt er auch in dieser Spielzeit wieder die Regie. In der Rolle des verschlagenen Piraten Captain Jack Rackham erleben die Besucher Rocco Stark auf der Bühne, wo sie auch ­Anouschka Renzi wieder zu Gesicht bekommen. Nach der Saison 2015 kehrt sie als mysteriöse Voodoopriesterin Wakki Bakki nach Grevesmühlen zurück. Auch Dustin Semmelrogge ist wieder an Bord. In seiner siebten Saison wird er in der Crew von Capt´n Flint als Quartermaster Israel Hands sein Unwesen treiben. Und Flints Piratencrew besteht ebenfalls aus den bewährten Kräften der letzten Jahre. Long John Silver ist im neuen Abenteuer wieder mit von der Partie und wird von Michael Heuel verkörpert. Weiter zur Mannschaft von Capt´n Flint gehören Billy Bones, gespielt von Tim Forssman. Spike wird dargestellt von Christopher Aiello. Neu im Ensemble ist Lydia Fischer. Sie übernimmt den Part von Anne Bonny, die Frau an Flints Seite. Ebenfalls zur Schiffsmannschaft gehört William Glasspool. Für diese Rolle kehrt Ron Kochanski zum Piratentheater zurück.

Müssen die Besucher ihre Tickets im Vorfeld kaufen beziehungsweise sich vorher anmelden?

Venzmer: Nein, es wird auch Tickets bei uns am Schalter geben. Natürlich bucht ein Großteil die Karten vorher online, aber der Schalter hat geöffnet.

Ist auch eine erneute Absage der Spielzeit eine Option?

Venzmer: Zurzeit noch nicht. Aber ich weiß von anderen Bühnen, dass sie sich schwertun, in diesem Jahr zu spielen, weil Planungssicherheit durch die Politik gegeben werden muss und unsere Art von Veranstaltung Vorlaufzeit benötigt. Auch sind bei einigen die Verträge mit den Darstellern noch nicht unter Dach und Fach haben. Bei uns ist das zum Glück anders, es hat auch jeder Schauspieler die Klausel im Vertrag, dass, wenn höhere Gewalt im Spiel ist wie Auflagen der Bundesregierung zum Beispiel, dass wir dann nichts machen können. Aber wir wollen spielen. Wir werden sehen, wie die Situation Ende April, Anfang Mai aussieht.

Noch einmal zurück zur Frage, gibt es einen Plan B?

Venzmer: Ja, es gibt einen Plan B. Ich will nicht zuviel verraten, aber es gibt auch eine Möglichkeit, um anders mit dem Publikum zu agieren. Mit den Schauspielern, aber auf eine andere Art und Weise.

Wie sieht es mit der Gastronomie auf dem Theatergelände aus?

Venzmer: Das ist im Moment der größte Unsicherheitsfaktor. Uns fehlen noch die Servicekräfte, weil wir im Moment noch nicht wissen, was wir auf dem Gelände anbieten und verkaufen dürfen.

Stichwort Planungssicherheit, Ende 2020 klangen Sie zuversichtlich, was den Saisonstart 2021 anbetraf. Wie sieht es heute aus?

Venzmer: Ende des vergangenen Jahres sah es wirklich so aus, als hätte die Bundesregierung einen Plan. Die Impfstrategie sah damals so aus, dass bis zum Sommer so viele Menschen geimpft worden sein sollen, dass die Herdenimmunität erreicht werden würde. Das ist inzwischen utopisch. Dazu gibt es einen berühmten Satz: „Es gibt kaum etwas Dümmeres und Gefährlicheres als wichtige Entscheidungen in die Hände von Leuten zu legen, die keinen Preis dafür bezahlen müssen, wenn sie sich geirrt haben.

Wer hat das gesagt?

Venzmer: Thomas Sowell, US-amerikanischer Ökonom 1930.

Am Theater hängen ziemlich viele Wahlplakate von Kerstin Weiss, Zufall?

Venzmer: Nein, ich unterstütze sie im Wahlkampf, auch weil sie im vergangenen Jahr, als man die Theater wirklich allein gelassen hat, uns nicht vergessen und wirklich mit ihrer Stimme geholfen hat. Ich bin mit ihr nicht immer einer Meinung, aber wenn man das große Ganze im Auge behält, dann nähert man sich an und findet viele gemeinsame Nenner auf diesem Weg. Es geht um uns alle und unser Leben in unserem Landkreis. Ich denke, sie ist die beste Wahl.

Von Michael Prochnow