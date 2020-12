Grevesmühlen

Wussten Sie, dass im Jahr 1861 am Rathaus in Grevesmühlen eine Gaslaterne installiert und entfacht worden war? 150 Jahre später diskutierte Grevesmühlen, nachts die Straßenlaternen abzuschalten. Die Stadt wollte sparen. Die OZ stellte am 10. Dezember 2010 das Vorhaben vor, die Lampen außerhalb des Stadtzentrums ab dem 2. Januar 2011 zwischen 23 und 4 Uhr abzuschalten.

Etwa 200 000 Euro kostet die Straßenbeleuchtung bis dato pro Jahr. Der größte Posten dabei waren die Stromkosten, die in den Jahren zuvor rapide gestiegen waren. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es noch umgerechnet 95 000 Euro, die pro Jahr für die Stromrechnung fällig waren. 2009 waren es bereits 191 000 Euro. Mit der teilweisen Abschaltung der Straßenlampen sollten pro Jahr rund 43 000 Euro eingespart werden.

Eine dauerhafte Abschaltung, so betonte der damalige Bürgermeister Jürgen Ditz, sollte es aber nicht sein. Es werde nach anderen Lösungen gesucht, hieß es seinerzeit. Angeschaltet blieben die Lampen in Grevesmühlen sowohl im Stadtkern als auch an wichtigen Kreuzungen.

Die Anwohner fürchteten ob der Nachricht um ihre Sicherheit, wenn fünf Stunden lang das Licht ausgeschaltet ist. Am Ende investierte die Stadt viel Geld in die Umrüstung auf LED und den Rückbau von Lichtmasten.

Von Jana Franke