Grevesmühlen

Parken in Grevesmühlen, das ist eine Wissenschaft für sich. Nachdem der Landkreis bei einer Tiefenprüfung der Finanzen und damit auch sämtlicher Verordnungen feststellte, dass die Parkgebührenordnung seit 2011 überhaupt keine Rechtskraft besitzt, stellte sich zudem heraus, dass die ausgewiesenen Parkzeiten auf den Automaten fehlerhaft sind. Denn dort steht, dass die Gebühren „täglich von 7 bis 17 Uhr“ zu zahlen seien. Das würde bedeuten, dass auch sonntags Parkgebühren in Grevesmühlen fällig sind. Sind sie aber nicht, wie aus den Satzungen hervorgeht.

Sonnabends nur noch Tickets bis 12 Uhr

Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte, würde die Beschilderung demnächst geändert. Denn sonntags ist in Grevesmühlen laut den Satzungen keine Parkgebühr fällig, am Sonnabendnachmittag übrigens auch nicht. Weil die Stadtvertreter sich aufgrund der Tiefenprüfung durch den Landkreis ohnehin mit der Parkegbührenordnung beschäftigen mussten, änderten sie auch in der Satzung die Uhrzeit. Statt bis 17 Uhr werden künftig sonnabends nur noch bis 12 Uhr Gebühren erhoben.

Von Michael Prochnow