Grevesmühlen

In Grevesmühlen mangelt es an Bauplätzen für Eigenheime, stellte die OZ in der Ausgabe vom 25. November 2010 fest – und berichtete seinerzeit von Plänen der Stadt, dem Problem zu begegnen. Nachdem das Gebiet West II am Börzower Weg bis dato bis auf zwei Grundstücke abverkauft war und auf dem ehemaligen Areal der Kreisverwaltung am Bahnhof nur noch begrenzte Kapazitäten vorhanden waren, sollten nun an der Klützer Straße Bauplätze geschaffen werden.

Im Gespräch war das Gelände der ehemaligen Gärtnerei seit einigen Jahren, doch die Pläne der Wobag lagen auf Eis. „Bisher konnte der entsprechende Bebauungsplan nicht abgeschlossen werden, da es Probleme in Sachen Lärmschutz gab“, erklärte Lars Prahler, seinerzeit noch Grevesmühlens Bauamtsleiter, damals.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Um die Entwicklung voranzutreiben, hatte die Stadt beschlossen, weitere Grundstücke im Bereich der Klützer Straße zu erwerben. Im Nachtragshaushalt der Stadt waren 527 000 Euro für Grundstückskäufe vorgesehen, ein Teil dieser Summe war für die Klützer Straße gedacht. Von 15 Bauplätzen sprach die Wobag damals.

Baugebiet West I: Erst Ärger, jetzt Hoffnung

Beendet war hingegen das Kapitel West I. Das Industriegelände nördlich des Börzower Weges, auf dem zu der Zeit Getreidebetriebe angesiedelt waren, sollte 2010 schon längst mit Eigenheimen und Reihenhäusern bebaut gewesen sein. Stattdessen wurde dort nach wie vor Getreide getrocknet und gelagert – sehr zum Unmut der Hausbesitzer auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Sie hatten dort zehn Jahre zuvor Grundstücke gekauft, Häuser gebaut und auf die Aussage der Stadtverwaltung vertraut, dass die Landwirtschaftsbetriebe schnellstmöglich verschwinden würden. Doch dieser Plan ging nicht auf. Das Thema West I war in der Schublade verschwunden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wer sich in Grevesmühlen auskennt, der weiß, dass es bei den 15 Baugrundstücken an der Klützer Straße nicht geblieben ist. Mittlerweile haben sich dort viele Familien angesiedelt.

Und das Baugebiet West I? Tja, das hat es aus der Schublade geschafft. Geplant sind auf dem Gelände nicht nur Wohnhäuser – hier sollen vor allem für junge Familien Möglichkeiten geschaffen werden, auch mit einem mittleren Einkommen den Traum vom eigenen Haus umzusetzen –, sondern unter anderem auch ein Pflegekomplex und Betreutes Wohnen.

Von Jana Franke