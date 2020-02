Grevesmühlen

Knapp anderthalb Kilometer lang ist die neue Fernwärmeleitung der Grevesmühlener Stadtwerke, die das Gewerbegebiet Nordwest und die Malzfabrik miteinander verbindet. „Mit dem Bau der Fernwärmeleitung legen wir einen Baustein zur Umsetzung der Studie „Vernetzte Energie“, die im Jahre 2014 durch den Verein Stadt ohne Watt erarbeitet wurde“, teilen die Stadtwerke mit.

Das kommunale Unternehmen hat im November vergangenen Jahres mit dem Bau der Verbindungsleitung zwischen der Malzfabrik und dem Gewerbegebiet Nordwest begonnen. Die Fertigstellung soll im zweiten Halbjahr 2020 erfolgen. „Mit dieser Leitung haben die Stadtwerke die Möglichkeit, ihre umweltfreundliche Fernwärme bis in das Gewerbegebiet Nordwest zu transportieren“, heißt es dazu aus dem Unternehmen.

Wärme wird aus Faulgas gewonnen

„So besteht die Möglichkeit, Wärme, die der Zweckverband Grevesmühlen aus seinem Faulgas gewinnt und nicht selbst verbraucht, in dieses Netz einzuspeisen und damit der öffentlichen Wärmeversorgung zuzuführen.“ Andererseits könne Wärme von den Biogasanlagen dorthin transportiert werden. Zusätzlich erhalten die Stadtwerke die Gelegenheit, im Bereich Nordwest neue Erzeugerkapazitäten zu errichten, um den künftig steigenden Wärmebedarf zu decken und veraltete Gaskessel zu ersetzen. Als umweltfreundlicher Energieträger soll Bioerdgas zum Einsatz kommen.

Hintergrund der Investition sind auch die Pläne, die auf dem neuen Baugebiet West I am Börzower Weg umgesetzt werden sollen. Dort plant die Diakonie einen Pflegekomplex, die Wobag will parallel dazu das Projekt „Betreutes Wohnen“ umsetzen. Zudem gibt es im Rathaus der Stadt Grevesmühlen Ideen, auf dem Areal Eigenheime zu errichten, die sowohl in Sachen Bau- als auch in Sachen Energiekosten neue – nämlich für Familien wieder bezahlbare – Rahmenbedingungen setzen. Die Fernwärme der Stadtwerke soll ein Beitrag dazu sein.

Von Michael Prochnow