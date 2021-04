Grevesmühlen

Das Veterinäramt Nordwestmecklenburg hebt am 21. April die Stallpflicht für Geflügel in Risikogebieten und Betrieben auf. Es hatte sie im November 2020 angeordnet. Damals wurde bei einem Höckerschwan in Rehna das hochansteckende Geflügelpestvirus nachgewiesen. Die Krankheit verbreitete sich auch bei Wildvögeln in weiteren Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern.

Nachgewiesen wurde das Virus in Nordwestmecklenburg seitdem in einer privaten Geflügelhaltung, in einem Putenmastbestand und bei 19 verendeten Wildvögeln. „Hierbei waren Schwäne und Wildgänse am häufigsten betroffen, vereinzelte Virusnachweise gab es zudem bei Möwen, Greifvögeln, Regenpfeifern und Kormoranen“, erläutert das Veterinäramt. Zuletzt wurde das Virus bei einer Graugans festgestellt, die am 22. März im Bereich Schönberg tot gefunden wurde.

Kreisverwaltung: Aufhebung der Stallpflicht vertretbar

„Unter Berücksichtigung der aktuellen Geflügelpestsituation sowie des abgeschlossenen Frühjahrsvogelzuges kommt die aktuell erstellte Risikobewertung des zuständigen Fachdienstes zu dem Ergebnis, dass die Aufhebung der Stallpflicht für das Geflügel derzeit vertretbar ist“, erläutert die Kreisverwaltung. Wegen der im Westen und Süden Deutschland nach wie vor auftretenden Fälle könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass in Mecklenburg-Vorpommern vereinzelt Wildvögel infiziert werden. Hofteiche und Bachläufe auf dem Grundstück sind deshalb weiträumig auszuzäunen. Die Tiere dürfen keinen direkten und indirekten Kontakt zu Wildvögeln haben.

Maßnahmen strikt einhalten

Das Veterinäramt betont: „Die Geflügelhalter sind weiterhin aufgefordert, die nach der Geflügelpest-Verordnung vorgegebenen Maßnahmen zur Biosicherheit und Früherkennung strikt einzuhalten.“ Das bedeutet: Geflügel nicht mit Oberflächenwasser tränken, zu dem Wildvögel Zugang haben, nur an Stellen füttern, die für Wildvögel unzugänglich sind, Futter, Einstreu und andere Gegenstände, die mit Geflügel in Berührung kommen können, für Wildvögel unzugänglich aufbewahren, strikt zwischen Straßen- und Stallkleidung trennen. Die Kreisverwaltung bittet die Halter: „Lassen Sie plötzlich erhöhte Tierverluste durch einen Tierarzt abklären beziehungsweise informieren Sie uns.“

Von Jürgen Lenz