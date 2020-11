Grevesmühlen: Stollen für OZ-Weihnachtsaktion verpackt

Grevesmühlen

Noch am Freitag haben Thomas Braun, Mirko Serba und Jörg Hellmann den Teig in der Backstube der Bäckerei Freytag in Grevesmühlen geknetet und portioniert in den großen Ofen geschoben. Am Montag war der Stollen mit Puderzucker im Rathaussaal bereit zum Einpacken.

Eigentlich sollte er zusammen mit den Würstchen der Fleischereien Rump und Fischer auf dem Kreihnsdörper Adventsmarkt zugunsten der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ verkauft werden. Für vergangenen Sonnabend stand er im Terminkalender, musste aber in Zeiten von Corona in diesem Jahr leider ausfallen.

Die Aktion der OZ wollten die Hauptakteure und die Stadt dennoch unterstützen. Also wird alles liebevoll zusammengestellt an den Mann und die Frau gebracht. Am Montagnachmittag ist der Stollen von Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler, Jens Kock von der Fleischerei Rump, André Müller von der Fleischerei Fischer, Daniela Braun von der Bäckerei Freytag und OZ-Lokalleiter Michael Prochnow geschnitten und sicher in Kartons verpackt worden.

Hilfreich zur Seite standen ihnen Stadtpräsidentin Elvira Kausch, Astrid Hollmann vom Gewerbeverein, Kulturbeauftragter Alexander Rehwaldt und Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz.

Im Rathaussaal ist alles liebevoll verpackt worden. Mit dabei waren (v.l.) Elvira Kausch, Bürgermeister Lars Prahler, Michael Prochnow, Jens Kock, André Müller, Tina-Sophie Schulz, Daniela Braun und Astrid Hollmann. Quelle: Jana Franke

Es war in den vergangenen Jahren Tradition, dass der Stollen auf zwölf Meter angewachsen ist und gemeinsam mit dem Würstchenbaum mit vielen Helfern durch die Innenstadt in Richtung Adventsmarkt an der Nikolaikirche getragen und dort angeschnitten und verkauft wird. Aus zwölf Metern wurden in diesem Jahr etwa 4,80 Meter. Pro Karton gibt es vier Stücken Stollen und zwei Würstchen – für zehn Euro, die eins zu eins in die Spendenbox der OZ wandern.

Bereits am Freitag ist der Stollen in der Bäckerei Freytag gefertigt worden - hier zu sehen (v.l.) Thomas Braun, Mirko Serba und Jörg Hellmann. Quelle: Jana Franke

Verkauft werden Stollen und Würste als Paket am kommenden Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz in den dort aufgestellten Holzbuden. Als Verkäufer agiert unter anderem auch der Bürgermeister persönlich.

Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die OZ die Fördervereine aller neun Grundschulen in der Region: „ Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen sowie die Einrichtungen in Boltenhagen, Dassow, Selmsdorf, Kalkhorst, Herrnburg und Schönberg und die Evangelische Inklusive Schule in Schönberg. Alle werden in den kommenden Tagen und Wochen vorgestellt und von ihren geplanten Vorhaben berichten.

Hier können Sie spenden Die OZ-Weihnachtsaktion läuft über ein Spendenkonto des DRK-Kreisverbandes. Von dort aus wird das Geld später verteilt. Empfänger: DRK-Kreisverband NWM IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57 BIC: NOLADE21WIS Kennwort: OZ-Weihnachtsaktion

Als zweites Projekt wird die OZ das Hospiz im Schloss Bernstorf berücksichtigen, das mit den Spenden eine Zimmerpatenschaft ermöglichen möchte. Finanziert werden sollen unter anderem der Mehraufwand durch die hauseigene Küche, die tiergestützte Therapie mit Alpaka Leopold, individuelle Wünsche der Gäste und – sofern dies nicht von den Angehörigen finanzierbar ist – die Fahrtkosten für ein letztes Familientreffen.

