Grevesmühlen

Vor wenigen Tagen haben die Kommunen Grevesmühlen und Upahl den Vertrag zur Umsetzung des Großgewerbegebietes an der A 20 unterzeichnet. Ansiedeln soll sich dort neben dem Unternehmen Refinco aus Frankfurt am Main, das Holzmodule für Fertighäuser produzieren will, und einem Autohof mit McDonald’s-Restaurant auch der Versandhausriese Amazon. Grevesmühlens Einzelhändler sehen das teilweise sehr kritisch, manche hätten sich auch eine andere Lösung gewünscht.

Internetriese wird Arbeitskräfte brauchen

„Für uns Händler ist das nicht so gut“, sagt zum Beispiel Daniela Hälke vom Geschäft „Ela’s Fashion Store“. In der Pandemie hätten es Händler wie sie schon jetzt sehr schwer. Die Menschen bestellen lieber im Internet ihre Waren. Dauert die Pandemie mit ihren strengen Hygienevorschriften noch länger an, wird es immer schwieriger. Das würde auch Internetriesen wie Amazon in die Karten spielen, zumal er auch Arbeitskräfte generiert, die hier gebraucht werden.

Werden kleine Firmen kaputt gemacht?

„Es ist eine Gefahr für den Einzelhandel“, sagt auch Katrin Sarimsky vom Bota-Markt. Schon jetzt würden viele Menschen ihre Waren im Internet bestellen, weil sie sie dort viel günstiger bekommen. Manche Artikel anzubieten, lohne sich für so manche Läden einfach nicht mehr. Auch diese Erfahrung habe der Bota-Markt in der Vergangenheit selbst schon gemacht. Die Kleinen, so Sarimsky, werden kaputt gemacht.

Kunden posten ihre Wünsche

„Es lässt sich nicht aufhalten“, meint Gabriele Wulff von „Jolis Cadeaux“ mit Blick auf die Amazon-Ansiedlung und den immer mehr zunehmenden Internethandel. Zwar habe sie keine eigene Homepage, dafür sind ihre Waren aber regelmäßig auf Facebook und anderen sozialen Kanälen zu sehen. „Einige Kunden posten mir auch, wenn sie etwas haben wollen“, so Wulff. Ausschließlich im Internet etwas zu bestellen, das würde Kunden wie Anja Basener nicht in den Sinn kommen. „Ich werde auch weiterhin hier einkaufen“, sagt sie. Und Geschenke verpacken, so wie es in diesem Geschäft geschieht, das könne Amazon eben noch nicht.

Hätte sich Amazon nicht für diesen Standort zwischen Grevesmühlen und Upahl entschieden, dann wäre es eben woanders gewesen, so die Meinung von Dirk Budack. Daran könne man sowieso nichts ändern, das würde an höherer Stelle entschieden, so der Chef des Modegeschäfts „DIBU“. Schlimmer seien für ihn die von der Landesregierung verordneten und sich ständig ändernden Hygienevorschriften rund um Corona. Viele Kunden blicken da nicht mehr durch, sind einfach nur noch genervt und bestellen dann lieber im Internet, als in den Laden vor Ort zu gehen.

Lieferketten werden unterbrochen

„Ich bin von der Politik enttäuscht“, sagt Michael Nagel vom gleichnamigen Bastelladen in Grevesmühlen. Er kann es absolut nicht verstehen, dass eine solche Ansiedlung zugelassen wird. Die Auswirkungen für den Einzelhandel vor Ort könne man nach seiner Aussage noch gar nicht abschätzen. Nagel befürchtet, dass auch Lieferketten unterbrochen werden und er seine Ware dann nicht mehr bekommt. „Das wird uns noch auf die Füße fallen“, so Nagel.

Michael Nagel vor seinem Geschäft in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Weniger Risiken mit kleinen Unternehmen

Ähnliche Befürchtungen äußert auch Michael Gutow vom Elektronikgeschäft Gutow. Er habe nichts gegen ein großes Gewerbegebiet, wie er sagt. Sehr kritisch sieht er aber die Ansiedlung so großer Unternehmen wie Amazon und des Autohofes. Sie würden nicht nur jede Menge Lärm verursachen, sondern auch ungeheure Verkehrsströme nach sich ziehen. Es drohen verstopfte Straßen von und zur Autobahn, wie Gutow glaubt. Und was dann an Verkehr auf Grevesmühlen zurollen könnte, hat da schon mal jemand darüber nachgedacht? Viel lieber wären Gutow kleine Unternehmen, die sich in diesem Gewerbegebiet ansiedeln. Es wäre alles überschaubarer und mit weniger Risiken für Umwelt und Menschen verbunden. Nicht auszumalen, wenn einer der Großen pleitegeht. „Es ist falsch, nur auf ein Pferd zu setzen. Was dann passiert, das erleben wir ja gerade mit der Werft“, so Maik Gutow.

Von Dirk Hoffmann