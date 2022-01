Grevesmühlen

Hier sind die Feuerwehrleute die Stars! Am Sonnabend hat der Verkauf der Stickerhefte über die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen begonnen. „Sammelalbum Stickerstars“ steht auf dem Verkaufsstand und so fühlen sich die Feuerwehrleute, immerhin 96 gibt es davon in Grevesmühlen, auch. Denn der Verkaufsstart lief super. Gefühlt jeder zweite Kunde habe ein Heft mitgenommen, berichtete eine Kassiererin. „Und bei den Stickern musste ich schon ein paar Kartons nachholen.“

Zur Erklärung: Für fünf Euro gibt es das Heft, zwei Euro davon fließen an den Förderverein der Feuerwehr. In dem Heft gibt es insgesamt 242 Felder, auf die die Sticker geklebt werden müssen. Die gibt es für 90 Cent für jeweils vier Aufkleber an der Kasse. Jedes Mitglied der Feuerwehr und die gesamte Ausrüstung werden in dem Heft vorgestellt, wer am Ende alle 242 Felder mit Aufklebern versehen hat, der besitzt eine Chronik über die Feuerwehr, die es so noch nie gab.

Das Stickerheft der FFW Grevesmühlen liegt im Rewe-Markt aus. Quelle: Michael Prochnow

Nico Voigt hatte die Idee

Die Idee dazu kam übrigens von Nico Voigt, der Zugführer der Feuerwehr koordiniert die Aktionen rund um den 100. Geburtstag der Wehr in diesem Jahr. Die Idee mit dem Stickerheft hatte er auf einer Feuerwehrmesse in Dresden gesehen. In den vergangenen Wochen hat er die Fotos beschafft, das Layout gemacht und darauf gehofft, dass das Konzept aufgeht. Und das ist es! „Das ist echt der Hammer, ich bekomme laufend Nachrichten von Leuten, die sich das Heft und die Sticker gekauft haben“, berichtet der Feuerwehrmann am Telefon. „Schön, wenn es wirklich funktioniert.“

Film über die Geschichte der Wehr

Eine große Feier wird es aufgrund der Pandemie im Moment nicht geben zum runden Geburtstag. Aber das Grevesmühlener Filmstudio hat einen aufwändigen Streifen gedreht über und vor allem mit der Feuerwehr. Der Film wird demnächst veröffentlicht. Man darf gespannt sein.

Von Michael Prochnow