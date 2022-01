Grevesmühlen

Die spannende Phase der Handball-EM läuft, doch um die Spiele zu sehen, musste sich Maik Faasch aus Grevesmühlen bei Freunden vor den Fernseher setzen. Denn vor einigen einigen Tagen hatte sich der Vodafone-Anschluss in seinem Haus in der Innenstadt verabschiedet. „Erst war es nur das Internet, dann gingen auch Telefon und Fernseher nicht mehr“, sagt der 50-Jährige.

Anrufe beim Störungsdienst des Unternehmens brachten nicht wirklich Erleuchtung. Erst im Vodafone-Shop in Grevesmühlen gab es zumindest die Information, dass noch etliche andere Kunden betroffen seien und die Ursache offenbar ein Kabelschaden ist. Beziehungsweise war, am Freitagnachmittag haben Techniker den Schaden behoben. TV, Fernseher und Internet laufen wieder über den Kabelanschluss.

27 Haushalte betroffen

Laut Vodafone waren insgesamt 27 Haushalte betroffen. Der Grund: „In einem sehr kleinen Teil des Vodafone-Kabelnetzes in Grevesmühlen war ein lokaler Rückwegstörer aktiv.“ Die Folge: Es kam im Internet zu Verbindungsabbrüchen und stark verminderter Bandbreite. Beim Telefonieren waren Knacken, Rauschen und ein künstlich klingende Stimme die Folge. Ein sogenannter Rückwegstörer entsteht dann, wenn, so Vodafone, wenn meist uralte, defekte oder illegal betriebene Geräte am Netz betrieben werden. Dieses Gerät sendet Störsignale, durch die dann die Internet- und Telefonnutzung in dem betroffenen Bereich des Kabelnetzes lokal eingeschränkt ist. Die Eingrenzung der Störquelle ist trotz intensiver Messungen sehr zeitaufwändig, weil sie nur schrittweise lokalisiert und nur sporadisch ermittelt werden kann, zum Beispiel immer nur dann, wenn das defekte Gerät gerade in Betrieb ist.

Defektes Netzteil war die Ursache

Im Fall von Grevesmühlen dauerte es bis Freitagnachmittag, bis die Techniker die Störquelle entdeckt hatten. „Es hat sich um ein defektes Netzteil in einer Anlage gehandelt, die nicht von uns betrieben wurde, aber an unserem Kabelnetz hing“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Der Betreiber der Anlage wurde auf den Fehler aufmerksam gemacht, im Anschluss an die Reparatur lief die Anlage wieder störungsfrei, und die 27 betroffenen Haushalte wieder die volle Bandbreite nutzen.

Von Michael Prochnow