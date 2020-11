Grevesmühlen

Auch der Weihnachtsbaumverkauf steht in diesem Jahr wegen der Pandemie unter einem anderen Stern. So auch auf der Anlage von Steffen Behl vor den Toren von Grevesmühlen. Um die Hygieneregeln einzuhalten, „möchten wir die Kunden bitten, die Abstandsregeln einzuhalten, gegebenenfalls Maske zu tragen und unsere Plantage nach dem Kauf zügig zu verlassen. Es werden in diesem Jahr leider keine Sitzgelegenheiten am Feuer und keine Verköstigungen mehr angeboten.“

In den vergangenen Jahren hatte Steffen Behl den Verkauf in der Vorweihnachtszeit zu einem kleinen Event ausgeweitet mit Lagerfeuer, Essen und Trinken und Musik. Doch das ist in diesem Jahr alles untersagt.

Tannenbäume können auch geliefert werden

Dennoch öffnet er die Schonung, der Tannengrünverkauf findet am 21. und 28. November statt, der Weihnachtsbaumverkauf läuft vom 10. bis zum 23. Dezember. Die Schonung ist dann tagsüber geöffnet.

Neu in diesem Jahr ist, dass die Tannenbäume gegen Aufpreis auch ausgeliefert werden. „Schön wäre es, wenn zum Weihnachtsbaumkauf nicht nur das Wochenende genutzt wird. Hier kommt es erfahrungsgemäß immer zu einem erhöhten Andrang, während es in der Woche doch eher ruhig ist.“

Tannengrün gibt es bereits jetzt in der Gärtnerei Wiencke erhältlich zu den üblichen Öffnungszeiten, von der Nordmanntanne bis zu Fichtenzweigen gibt es alles, was Kleingärtner benötigen. Der Tannenbaumverkauf startet am Nikolauswochenende um den 5. Dezember auf dem Gelände in Wotenitz.

Beim Forstamt Grevesmühlen gibt es bereits seit einigen Tagen Tannengrün zum Selbstschneiden und auch gebunden zwischen 9 und 15 Uhr auf dem Forsthof in Gostorf. Zum Tannenbaumverkauf lädt das Forstamt am 12. Dezember ins Revier Botelsdorf von 9 bis 16 Uhr (Nordmannstanne) ein. Im Revier Bad Kleinen (Plantage im Moidentiner Wald) findet der Verkauf am 19. Dezember von 9 bis 16 Uhr (Nordmannstanne) statt.

Von Michael Prochnow