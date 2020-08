Grevesmühlen

Nachdem die Geschäftsführung des Grevesmühlener DRK-Krankenhauses den für Juli angesetzten Termin zu weiteren Verhandlungen über einen Tarif abgesagt hatte, machte sich bei den Krankenhausmitarbeitern, die bei Verdi organisiert sind, Enttäuschung breit.

Für weitere Verunsicherung sorgte die Bekanntgabe der Verabschiedung neuer interner Betriebsvereinbarungen im Krankenhaus, in der Gehälter und Arbeitszeiten nur für einen Teil der Belegschaft deutlich verbessert wurden. Die OZ sprach mit Krankenhaus-Geschäftsführer Jan Weyer über die Situation.

Warum wurde vonseiten der Geschäftsführung ausgerechnet jetzt eine neue Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat des Krankenhauses geschlossen? Arbeitet das nicht dem Bemühen der Verdi-Organisierten, einen Tarif auszuhandeln, entgegen?

Jan Weyer: Die Betriebsvereinbarungen bestehen seit April 2016 und wurden regelmäßig angepasst und überarbeitet. Die jetzt in Kraft gesetzte Fassung berücksichtigt insbesondere die seit diesem Jahr bestehenden finanziellen Möglichkeiten des Pflegepersonalstärkungsgesetzes.

Steht dieser Vorgang in Zusammenhang mit dem kürzlich von der Geschäftsführung abgesagten Termin mit der Tarifkommission?

Es besteht kein Zusammenhang. Hintergrund des abgesagten Termins ist, dass die Berechnungen zur Umsetzung des geforderten TVöD (Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes) und darüber hinaus gehende Forderungen noch nicht abgeschlossen waren und deshalb dazu nichts gesagt hätte werden können. Im Übrigen wurde dieser Termin im Rahmen des letzten gemeinsamen Gespräches mit der Kommission als sehr ehrgeizig von allen angesehen und die Option der Absage wurde deutlich kommuniziert. Warum Verdi und die Tarifkommission jetzt in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, dass das völlig überraschend kommt, ist schwer nachvollziehbar.

Was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil einer Betriebsvereinbarung?

Betriebsvereinbarungen haben den Vorteil, dass sie unmittelbar und zwingend für sämtliche Beschäftigten des Betriebes gelten, unabhängig von Gewerkschaftszugehörigkeiten. Sie haben den weiteren Vorteil, dass sie aufseiten der Beschäftigten von der direkten Vertretung der Beschäftigten ausgehandelt werden, den Betriebsräten. (Die Mitglieder des Betriebsrates sind nicht alle bei Verdi organisiert, Anm. d. Redaktion) Wir versuchen im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten, bestmögliche Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter sicherzustellen und auch die Vergütung so attraktiv wie möglich zu gestalten. Krankenhäuser in Deutschland befinden sich in einem staatlich regulierten Preissystem, das insbesondere kleine Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung wirtschaftlich benachteiligt. Wenn nach höheren Gehältern gerufen wird – und ich halte das durchaus für gerechtfertigt –, dann müssen zuerst die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit diese auch refinanzierbar sind.

Das hat man zum Beispiel in diesem Jahr für die Pflege getan.

Ja, Pflege wird seit diesem Jahr nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert. Bedeutet, die entstehenden Kosten werden refinanziert, auch Gehaltssteigerungen. Das gibt uns die Möglichkeit, die Gehälter nun deutlich nach oben anzupassen. Dadurch verdient eine Pflegekraft ab dem 1. August 2020 im DRK-Krankenhaus Grevesmühlen sogar mehr als nach dem TVöD – dem Tarifvertrag, der von der Tarifkommission gefordert wird. Leider gilt das aber nur für die Pflege, für alle anderen Mitarbeiter erfolgt auf Grundlage der geltenden Gesetze zur Krankenhausfinanzierung kein vollständiger Ausgleich von Gehaltsentwicklungen, deshalb sind diese auch nur schwer zu realisieren.

Ist es nicht – gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise – angemessen, allen Mitarbeitern ordentliche Tarife zu zahlen?

Ein klares Ja! Es ist absolut angemessen und notwendig, allen Mitarbeitern im Krankenhaus für die sehr verantwortungsvolle und körperlich schwere Arbeit – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr – eine angemessene Vergütung zu zahlen. Und die muss deutlich höher sein, als sie es jetzt ist. Dass es erst Corona brauchte, um die Systemrelevanz von Mitarbeitern im Krankenhaus zu erkennen, ist armselig genug. Dass die Politik nun die Pflege in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt, ist schön, wird aber der Realität nicht gerecht. Alle Mitarbeiter im Krankenhaus sind systemrelevant.

Werden Sie die Verhandlungen mit Verdi fortführen und den Termin mit der Tarifkommission am 14. August wahrnehmen?

Ja!

Von Annett Meinke