Im Vergleich zu anderen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern lagen bis vor kurzem in Nordwestmecklenburg die Fahrpreise für Taxifahrten deutlich niedriger. Ab dem 6. Kilometer mussten die Fahrgäste in NWM 1,40 Euro zahlen, während es zum Beispiel in Ludwigslust 2,10 Euro waren. Ab Mai gibt es jetzt eine Erhöhung auf zwei Euro ab dem 5. Kilometer.

„Das ist grenzwertig“, sagt Hans-Jürgen Osmanski, der seit 1994 mit seiner Frau Antje in Grevesmühlen ein Taxi-Unternehmen betreibt. Zwar sei die Erhöhung besser als nichts. Aber es wäre nicht das, was er und weitere seiner Berufskollegen sich vor einiger Zeit bei einem Gespräch mit dem Landrat Tino Schomann (CDU) und anderen Vertretern des Landkreises gewünscht hätten. Sie wollten ab dem 6. Kilometer mindestens 2,10 Euro. Anders würde es sich für sie gar nicht mehr rechnen, wie sie damals sagten. Scheinbar fanden sie damit nur teilweise Gehör.

Taxifahrten sollen erschwinglich bleiben

Es muss nach Aussage von Osmanski betriebswirtschaftlich bleiben und am Ende mindestens die schwarze Null stehen. Anders gehe es nicht, wie er erklärt. Auch wenn der Landkreis soziale Überlegungen ins Feld führt und davon spricht, dass Taxifahrten für die Bewohnerinnen und Bewohner erschwinglich bleiben sollen. Sie zahlen ab dem 1. Mai in Nordwestmecklenburg für die ersten fünf Kilometer tagsüber 16,90 Euro, zwischen 22 und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 18,30 Euro. Aktuell liegen diese Beträge bei 14,40 Euro und 14,70 Euro. Die Erhöhungen ergeben sich durch höhere Grundtarife (tagsüber von jetzt 3,50 auf 3,90 Euro und sowie nachts, sonn- und feiertags von 3,80 auf 4,10 Euro).

Es gibt auf jeden Fall Gesprächsbedarf zu den neuen Tarifen, so Osmanski. Zumal die Informationen durch den Landkreis über die neue Taxenordnung an die Unternehmen mehr als dürftig waren. So hatten er und seine Kollegen weder genaue Kenntnis von dem Datum des Inkrafttretens noch den Inhalten. Lediglich aus einer Pressemitteilung war hervorgegangen, dass die neue Taxenordnung ab April gelten sollte. Das wurde aber nun auf den Mai verschoben.

Keine Kenntnis vom Beginn der Taxenordnung

Auch genaue Zahlen kannten die Unternehmen nicht und konnten sich so auch nicht darauf einstellen. Diese fehlende Kommunikation bemängelt Osmanski. Auch andere Unternehmen wie Funktaxi Schrade und Taxi Surkamp – beide aus Grevesmühlen – hatten seitens des Landkreises im Vorfeld keine Informationen über den Zeitpunkt der neuen Taxenordnung den Tarifen erhalten, wie die OZ von dort auf Nachfrage erfuhr.

2019 hatte es zuvor in Nordwestmecklenburg die letzte Tarifänderung gegeben. Damals war lediglich der Grundbetrag für die ersten fünf Kilometer von 12,20 Euro auf 14,40 Euro erhöht worden. An den 1,40 Euro ab dem sechsten Kilometer, die seit 2017 galten, änderte sich nichts. Ein Widerspruch von Unternehmen wie dem Taxibetrieb Osmanski vor dem Inkrafttreten der neuen Taxenordnung hatte keinen Erfolg.

